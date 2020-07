Bộ trưởng Bộ Công an vừa trao quyết định thăng hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho ông Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM.

Sáng nay (ngày 18/7) tại trụ sở Công an TP.HCM diễn ra lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về phong hàm cấp tướng đối với sĩ quan CAND.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Chủ tịch nước và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn. Ảnh: Công an TP.HCM

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho ông Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Ngay sau đó, Đại tướng Tô Lâm thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn nói riêng và Ban giám đốc cùng toàn thể lực lượng Công an TP.HCM cần ra sức phấn đấu hơn nữa, thể hiện tinh thần quyết tâm, nêu cao tinh thần cảnh giác, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao… giữ gìn cuộc sống, bình yên cho nhân dân TP.HCM.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, SN 1968, quê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Năm 2003, ông Nhàn được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an TP.HCM. Trước đó, ông là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP.HCM.

Đến đầu tháng 5/2019, ông Nhàn được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thay cho Thiếu tướng Phan Anh Minh nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí.

Cuối tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an cũng có quyết định điều động Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An về giữ chức Giám đốc Công an TP.HCM thay thế cho Trung tướng Lê Đông Phong nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí.

