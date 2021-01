Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Ngày 21/1, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ trao quyết định cho Thiếu tướng Kiên Rịnh. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị Thiếu tướng Kiên Rịnh tiếp tục nỗ lực, phát huy tốt vai trò trách nhiệm và cùng với các Phó Giám đốc làm tốt công tác tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh ủy, UBND và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương…

Thiếu tướng Kiên Rịnh hứa toàn tâm, toàn ý cùng với Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh xây dựng đội ngũ công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Bộ Công an giao và nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hoài Thanh