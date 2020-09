Sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với ông Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng ông Trần Quốc Tỏ. Đồng thời khẳng định, đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân Trung tướng và cũng là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định của Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ. Ảnh: Bộ Công an



Đại tướng Tô Lâm giao nhiệm vụ cho ông Trần Quốc Tỏ thời gian tới cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, là những người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, là tấm gương và chỗ dựa tin cậy để cán bộ, chiến sỹ học tập và noi theo. Đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; các lãnh đạo trong Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân đã luôn quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ...

Đồng thời, hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Bộ trưởng, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập và tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học hỏi kinh nghiệm và trải nghiệm của các thế hệ cha anh đi trước, của đồng chí, đồng đội với tinh thần nhiệt huyết.

Đoàn Bổng