Tối 4/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hoà Pháp Jean Castex chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan và doanh nghiệp hai nước có trị giá hàng chục tỷ USD.

Các văn bản được ký kết giữa các cơ quan chức năng của hai nước gồm có thỏa thuận hợp tác giữa bộ Tư pháp Việt Nam và Tham Chính viện Cộng hòa Pháp giai đoạn 2021-2026; thỏa thuận hành chính giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục đại học, Nghiên cứu và Đổi mới nước Cộng hòa Pháp về việc công nhận văn bằng và các quá trình đào tạo.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên trao quyết định chủ trương đầu tư dự án điện lực Sơn Mỹ 1

Ngoài ra, hai bên cũng ký kết thỏa thuận vay và thỏa thuận viện trợ cho dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên; Ý định thư hợp tác thực hiện các dự án vệ tinh quan sát trái đất giữa Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu vũ trụ quốc gia Pháp. Bộ Công thương Việt Nam cũng trao quyết định chủ trương đầu tư dự án điện lực Sơn Mỹ 1.

Các văn bản được ký kết trong lĩnh vực kinh tế - thương mại gồm biên bản ghi nhớ giữa các hãng hàng không Việt Nam gồm Bamboo và Vietjet Air với Safran - Tập đoàn công nghệ cao hàng đầu thế giới của Pháp; Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực vệ tinh, thành phố thông minh, nhân dạng kỹ thuật số và an ninh mạng giữa Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Thales.

Trong đó, Bamboo Airways và Safran ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc lựa chọn động cơ và các thiết bị máy bay cho đơn hàng 50 máy bay A321NEO và 30 máy bay Boeing 787-9 của Bamboo Airways. Tổng giá trị các thỏa thuận trong Biên bản ghi nhớ hợp tác ước tính đạt 2 tỷ Euro.

Còn theo thoả thuận hợp tác chiến lược toàn diện được Vietjet và Safran ký kết, từ những hợp tác về cung cấp và sử dụng động cơ và dịch vụ động cơ máy bay thông qua CFM International, công ty liên doanh của Safran với doanh số 10 tỷ USD đã có.

Vietjet và Safran tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác lên tầm chiến lược lâu dài, bao gồm tăng cường doanh số cung cấp động cơ, đồng thời mở rộng nhiều lĩnh vực khác như ghế máy bay, nội thất buồng máy bay, dịch vụ đào tạo quản lý kỹ thuật động cơ cũng như cơ hội thành lập các tổ hợp sửa chữa bảo dưỡng công nghệ cao và đào tạo tại Việt Nam.

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước, bà Pascale Sourisse, Phó Giám đốc Điều hành Cấp cao, Phát triển Quốc tế của Thales và ông Ngô Diên Hy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT đã ký kết Biên bản Ghi nhớ Chiến lược (MoU) để hợp tác trong các lĩnh vực vệ tinh viễn thông, thành phố thông minh và an toàn, nhận dạng kỹ thuật số và sinh trắc học, 5G và IoT và an ninh mạng.

Biên bản ghi nhớ bao gồm ​​việc thành lập các nhóm công tác từ cả Thales và VNPT để cùng khám phá, khai thác các chủ đề số chính bao gồm: Thành phố thông minh và an toàn, nhận dạng số và sinh trắc học, ứng dụng và dịch vụ 5G & IoT, và an ninh mạng.

Một nội dung chính cũng sẽ được nghiên cứu là vệ tinh viễn thông, bao gồm công nghệ vệ tinh viễn thông, sứ mệnh và các ứng dụng mới từ 5G cho kết nối hàng không và hàng hải. Thales và VNPT sẽ hợp tác chặt chẽ về các chủ đề không gian trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị triển khai vệ tinh viễn thông mới để thay thế vệ tinh VINASAT 1 và VINASAT 2 hiện tại.

