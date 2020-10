Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Nghệ An không thay đổi để phát triển hơn nữa thì hai đầu cầu là Thanh Hoá và Hà Tĩnh sẽ vượt lên".

Sáng nay (17/10), tại TP Vinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 448 đại biểu đại diện cho hơn 193.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận: Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung cao độ, chỉ đạo sát sao và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng quy định của Trung ương về chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh hôm nay.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều đan xen giữa cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, giành được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Kinh tế phát triển tích cực, đạt được những kết quả khích lệ, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân ước đạt 7,2%/năm; quy mô kinh tế của Nghệ An hiện thuộc Top 10 tỉnh thành lớn nhất nước.

Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, là một trong những điểm sáng của cả nước.

Thủ tướng cũng đánh giá cao công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Nghệ An, không để lây lan trong cộng đồng. Trên thế giới dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, do đó Nghệ An là tỉnh lớn không được chủ quan.

Hình ảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An sáng nay

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Ngoài ra, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, tồn tại cụ thể là: Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá cao nhưng chất lượng tăng trưởng chưa tương xứng, sức cạnh tranh còn thấp. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao hơn bình quân chung cả nước; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

"Cán bộ nhiệt huyết thì có nhưng chưa quyết đoán nên nhiều cơ hội kinh doanh còn bị khép lại. Xã thì hiền, huyện thì không có quyền, tỉnh thì mở nhưng sở thì khép lại. Nghệ An phải làm sao xếp đứng thứ 10 trong tất cả các lĩnh vực của cả nước.

Khó khăn của Nghệ An vẫn còn là một tỉnh nghèo, còn nhận trợ cấp ngân sách quốc gia, chưa có đủ lực, thu chưa đủ chi ở một tỉnh có đồng bào dân tộc miền núi quá lớn" - Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra.

Thủ tướng cũng trăn trở: "Chúng tôi vẫn kiên trì vận động tìm dự án lớn vào Nghệ An nhưng cũng chưa thành công. Đây là khuyết điểm của chúng tôi. Chuyển biến ở trong thời kỳ mới nhưng chưa thành công".

Theo Thủ tướng, những hạn chế nêu trên là lực cản sự phát triển vươn lên của tỉnh nhà. Tại Đại hội này, cần tiếp tục phân tích sâu sắc với thái độ phê bình và tự phê bình cao về những tồn tại, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan.

Lời Bác Hồ căn dặn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Nghệ An ghi nhớ và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ hướng tới tương lai. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm máu thịt, thiêng liêng cho quê nhà: "Quê hương nghĩa trọng tình cao/Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An sáng nay

Người đã bày tỏ những kỳ vọng thiết tha, cùng những căn dặn các cán bộ, đảng viên tỉnh nhà. Những căn dặn đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ Nghệ An khi đó là tài sản tinh thần có ý nghĩa quan trọng và vẫn vẹn nguyên giá trị hôm nay.

Cụ thể, trong 2 lần về thăm lại quê hương Nghệ An, Bác Hồ luôn mong mỏi thiết tha là: “Đồng bào và cán bộ cần phải có quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh ta thành một trong tỉnh khá nhất ở miền Bắc...".

Hôm nay, khắc sâu lời dạy của Bác, Đại hội của chúng ta cần thẳng thắn chỉ ra rằng: Tuy đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, nhưng vẫn chưa thực hiện được mong mỏi và tin cậy của Bác Hồ đã gửi gắm cho Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An.

"Đã hơn nửa thế kỷ từ khi Người "đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin...", Nghệ An vẫn chưa trở thành “một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc”. Tôi đề nghị Đại hội của chúng ta lần này phải đặt tinh thần quyết tâm cao nhất thực hiện cho được điều mong mỏi thiết tha của Bác trong thời gian ngắn nhất", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng khẳng định: Nghệ An hội tụ đủ các yếu tố như một “Việt Nam thu nhỏ” (với đầy đủ các loại địa hình, các hệ sinh thái tự nhiên; tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, có nhiều di tích lịch sử, văn hoá có giá trị còn được lưu giữ; hệ thống giao thông thuận tiện, với đầy đủ các loại hình); có vị trí quan trọng trong hành lang kinh tế Đông - Tây; nguồn nhân lực dồi dào, người lao động cần cù, chịu khó.

Đặc biệt, Nghệ An là địa phương duy nhất của cả nước ngoài 5 thành phố trực thuộc Trung ương, đã được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết riêng để phát triển trở thành trung tâm KT-XH Bắc Trung Bộ.

Đó là niềm tự hào, là “giá trị vĩnh cửu”, là tiềm năng và thế mạnh to lớn, mang lại các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để Nghệ An tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Khép lại lời phát biểu chỉ đạo Đại hội Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra: "Nghệ An không thay đổi để phát triển hơn nữa thì hai đầu cầu là Thanh Hoá và Hà Tĩnh sẽ vượt lên".

Quốc Huy