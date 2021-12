Chính trị icon 23/12/2021 23/12/2021

Sáng nay (23/12), Bộ Công an tổ chức lễ kỉ niệm 75 năm ngày báo Công an nhân dân phát hành số đầu tiên, 40 năm ngày thành lập nhà xuất bản Công an nhân dân và 10 năm ngày phát sóng kênh truyền hình ANTV.