Ngày 30/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện hỏa tốc về việc tiếp tục kiểm soát người ra vào TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Công điện được gửi đến UBND TP.HCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và UBND các tỉnh thành trực thuộc Trung ương; Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Công điện nêu rõ với sự hợp tác, hỗ trợ, chi viện của các lực lượng Trung ương và các địa phương, TP.HCM cùng các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, đã từng bước kiểm soát dịch và đang thực hiện các điều chỉnh cần thiết để khôi phục sản xuất, kinh doanh, dần đưa cuộc sống của nhân dân về trạng thái bình thường mới một cách an toàn, chắc chắn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Theo nhận định của Thủ tướng, yêu cầu đi lại của người dân trong khu vực 4 tỉnh thành này với các tỉnh, thành phố khác là rất lớn và chính đáng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh dù đã từng bước được kiểm soát, nhưng vẫn còn phức tạp do dịch bệnh đã nhiễm sâu trong cộng đồng.

Mặt khác, do người dân trong khu vực đã được ưu tiên tiêm vắc xin mũi 1, nhưng vẫn có thể bị nhiễm virus và lây truyền cho người khác, trong khi độ bao phủ vắc xin của các địa phương khác còn thấp. Vì vậy, nếu dịch lan rộng sẽ gây quá tải cho hệ thống y tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng nhân dân.

Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để người dân tự phát ra khỏi địa phương

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện việc kiểm sát người ra vào khu vực TP.HCM và 3 tỉnh lân cận. Việc đưa đến người ra, vào khu vực phải được chính quyền các tỉnh, thành phố trong khu vực và các địa phương khác thống nhất, tổ chức an toàn, chu đáo.

Thủ tướng chỉ đạo chính quyền TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để người dân tự phát ra khỏi địa phương mình về các tỉnh, thành phố khác ngoài khu vực.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng chỉ đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với 4 địa phương trên nhằm tuyên truyền, vận động và có sự hỗ trợ cần thiết để động viên nhân dân không tự ý di chuyển về quê. Các địa phương phối hợp đưa công nhân, người lao động đã về quê trở lại các tỉnh, thành phố trong khu vực để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

TP.HCM và 3 địa phương lân cận cần thống nhất phương án người dân di chuyển bên trong khu vực, tạo thuận lợi cho khôi phục, sản xuất kinh doanh an toàn.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Y tế được giao chỉ đạo tăng cường các điểm kiểm soát ra vào khu vực TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An để đảm bảo trật tự và an toàn.

Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 ; phối hợp với Bộ Y tế theo dõi việc thực hiện và kịp thời báo cáo Thủ tướng có chỉ đạo mới khi tình hình thay đổi.

Thu Hằng