Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh mong muốn ông Đỗ Tiến Sỹ cùng tập thể Đài TNVN không ngừng nỗ lực phấn đấu để mãi mãi xứng đáng với tên gọi “Tiếng nói Việt Nam”.

Phó Thủ tướng đánh giá ông Đỗ Tiến Sỹ là cán bộ được đào tạo bài bản, có hai nhiệm kỳ là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV, được rèn luyện, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác khác nhau, trong đó nhiều năm là người đứng đầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.

Việc điều động ông Đỗ Tiến Sỹ giữ chức Tổng Giám đốc Đài TNVN thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ đối với Đài TNVN và cá nhân ông Đỗ Tiến Sỹ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) cho ông Đỗ Tiến Sỹ. Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng tin tưởng ông Đỗ Tiến Sỹ sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cầu thị, lắng nghe để cùng tập thể cán bộ lãnh đạo làm cho Đài phát huy được truyền thống 76 năm qua, xây dựng Đài TNVN thực sự là tổ hợp truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, hiện đại, vững mạnh toàn diện, tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu của đất nước, vươn tới tầm khu vực và quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

Ngày 7/9/1945, Đài TNVN chính thức ra đời, chỉ 5 ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập. Trải qua 3/4 thế kỷ, đến nay Đài Tiếng nói Việt Nam đã có một đội ngũ đông đảo với hơn 2.700 cán bộ, phóng viên, biên tập viên hoạt động ở khắp mọi miền của Tổ quốc và trên thế giới.

Từ chỗ chỉ là phát thanh, đến nay Đài có thêm nhiều kênh truyền hình, báo điện tử và báo in, trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, phát song 13 thứ tiếng các dân tộc thiểu số, 13 thứ tiếng nước ngoài và Tiếng Việt cho đồng bào xa Tổ quốc, lan tỏa mạnh mẽ thông tin trên các nền tảng truyền thông hiện đại phục vụ công chúng trong và ngoài nước.

Trong các giai đoạn phát triển, Đài luôn nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận hàng đầu của đất nước, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là nhịp cầu tin cậy, thân thiện giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, xứng đáng với danh xưng “Đây là Tiếng nói Việt Nam”.

Theo Phó Thủ tướng, trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, truyền thông số, mạng xã hội trên nền tảng Internet đã đặt báo chí nói chung, trong đó có Đài TNVN, trước nhiều thách thức mới, đòi hỏi phải nhanh chóng cập nhật, thích nghi và chuyển đổi phương thức làm báo.

Bên cạnh những lợi thế về bề dày truyền thống và kinh nghiệm phát triển trong hơn 76 năm qua, Đài TNVN cần nắm bắt thời cơ và nhận thức rõ các thách thức đang đặt ra đối với báo chí nói chung và ngành phát thanh nói riêng để duy trì vị thế và tiếp tục phát triển.

Trong thời gian tới Phó Thủ tướng đề nghị Đài TNVN cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, bảo đảm các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài được nâng cao kiến thức mọi mặt, trước hết là nâng cao nhận thức lý luận chính trị, cập nhật công nghệ mới, tác nghiệp thành thạo trên nhiều lĩnh vực, nhiều loại hình báo chí nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức người làm báo và chất lượng sản phẩm báo chí.

Đài TNVN cần đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất chương trình truyền dẫn phát sóng phù hợp với xu thế phát triển của khu vực và trên thế giới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ sở của Đài, bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh thông tin và an toàn sóng.

Bên cạnh đó, Đài cần tăng cường đoàn kết, thống nhất, cùng nhau khắc phục khó khăn vướng mắc còn tồn tại như tái cơ cấu Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Đề án xây dựng Đài TNVN thành cơ quan đa loại hình, đa phương tiện hiện đại.

Theo VGP