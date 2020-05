Trung tá Bùi Đức Tài, Trưởng phòng Tham mưu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an Đồng Tháp

Công an tỉnh Đồng Tháp hôm nay tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ trao quyết định của Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm Trung tá Bùi Đức Tài, Trưởng phòng Tham mưu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Trung tá Bùi Đức Tài, Trưởng phòng Tham mưu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (phải) giữ chức vụ Phó giám đốc Công an Đồng Tháp

Đồng thời, thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an điều động Đại tá Đào Trọng Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh đến nhận công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an).

Trung tá Bùi Đức Tài sinh năm 1979, trình độ thạc sỹ, được đào tạo, bồi dưỡng, thử thách qua nhiều vị trí công tác, trước khi được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Trung tá Bùi Đức Tài được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh.

Người đứng đầu Công an tỉnh Đồng Tháp, mong muốn Trung tá Bùi Đức Tài tiếp tục phát huy năng lực; kinh nghiệm công tác thực tiễn, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, thể hiện tính gương mẫu, đoàn kết cùng Ban Giám đốc điều hành Công an tỉnh Đồng Tháp hoàn thành tốt các mặt công tác Công an về đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm trong thời gian tới.

Trung tá Bùi Đức Tài hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với cơ sở, không ngừng học tập rèn luyện, luôn tiếp thu và kế thừa truyền thống vẻ vang của Công an Đồng Tháp để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hoài Thanh