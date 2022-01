Tiền Giang - Sáng 18/1, đoàn công tác Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đã đến thăm...

Tham gia đoàn công tác có ông Phan Văn Anh- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN); lãnh đạo Văn phòng, các vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các Ban chuyên đề của Tổng LĐLĐVN; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang…

200 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trong các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp (KCN) Long Giang đã được tổ chức Công đoàn địa phương mời đến tham dự buổi thăm và tặng quà của Đoàn công tác Trung ương.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc CNLĐ tỉnh Tiền Giang đón Tết đầm ấm, hạnh phúc, an toàn. Ảnh: K.Q

Phát biểu tại buổi thăm và trao quà, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền và nhân tỉnh Tiền Giang trong phòng, chống dịch COVID-19; sớm khống chế được dịch bệnh, giúp phục hồi sản xuất cho các doanh nghiệp và việc làm cho CNLĐ trong điều kiện bình thường mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng biểu dương tổ chức Công đoàn các cấp đã kịp thời động viên, hỗ trợ CNLĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn do giãn cách và trở lại sản xuất an toàn khi tỉnh Tiền Giang đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

Để góp phần giúp CNLĐ tỉnh Tiền Giang đón Tết đầm ấm, Đoàn công tác Trung ương trao 200 phần quà đến CNLĐ thuộc các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Long Giang, mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 250.000 đồng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh và các vị lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã trao tận tay các phần quà nghĩa tình cho CNLĐ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng trao phần quà gửi đến đội ngũ cán bộ Công đoàn tỉnh Tiền Giang để ghi nhận và động viên tinh thần đội ngũ cán bộ Công đoàn địa phương đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong tổ chức tốt phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành các cấp của tỉnh Tiền Giang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội thời gian qua.

