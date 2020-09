Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển, Bộ trưởng Thứ nhất Vương quốc Anh Dominic Raab đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29-30/9.

Hôm nay (30/6), hai Bộ trưởng đã tiến hành hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Dominic Raab sang thăm Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra khi hai nước kỷ niệm 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh (2010-2020), Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo ra xung lực mới, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Việt Nam luôn coi Anh là một đối tác quan trọng hàng đầu, đánh giá cao vai trò của Anh trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Dominic Raab bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm Việt Nam, cũng là chính khách Châu Âu đầu tiên đến thăm Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Ông khẳng định Chính phủ Anh mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược hiệu quả với Việt Nam, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

Hai bên vui mừng sau nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, đặc biệt từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2010, hợp tác giữa hai nước đã và đang phát triển sâu rộng và hiệu quả, nhất trí về phương hướng và biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn Chính phủ Anh đã tích cực ủng hộ ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA).

Ngoại trưởng Dominic Raab cảm ơn Việt Nam đã đồng ý áp dụng EVFTA với Anh trong giai đoạn chuyển tiếp Brexit, tái khẳng định cam kết sớm kết thúc đàm phán để ký kết và đưa vào thực thi FTA song phương Việt Nam - Anh.

Mong muốn và quyết tâm xây dựng một tầm nhìn mới cho quan hệ Việt - Anh trong 10 năm tới, cùng nỗ lực hướng tới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước lên một mức cao hơn.

Hai bên nhất trí cùng lên kế hoạch nối lại trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, khi điều kiện cho phép; tăng cường nội dung thực chất cho các cơ chế hợp tác, nhất là Đối thoại Chiến lược - an ninh - quốc phòng, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư (JETCO), Đối thoại quốc phòng.

Hai bên đánh giá quan hệ kinh tế giữa hai nước thời gian qua tăng trưởng ấn tượng. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 đạt 6,6 tỷ USD và đầu tư FDI của Anh vào Việt Nam đạt 3,7 tỷ USD. Khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư hai bên kết nối hợp tác, kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực Anh có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Hai nhà lãnh đạo Bộ Ngoại giao trao “Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh: Định hướng phát triển trong 10 năm tới”.

Hai bên cũng trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như an ninh - quốc phòng, hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển bền vững, giao lưu nhân dân cũng như hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao theo hướng đáp ứng ngày càng hiệu quả yêu cầu hiện nay của hai bên, góp phần thắt chặt quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Dominic Raab đánh giá cao hợp tác Việt Nam - Anh trên các diễn đàn đa phương, nhất là sự phối hợp.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; nhấn mạnh sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương, trật tự khu vực và quốc tế dựa trên luật lệ, phối hợp quốc tế ứng phó với các thách thức chung như an ninh biển, biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình, ổn định, an ninh, đảm bảo an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982. Ủng hộ Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN 36 và Thông cáo chung của Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 53 khẳng định UNCLOS 1982 là khung pháp lý điều chỉnh tất cả các hoạt động trên biển và đại dương.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ra “Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh: Định hướng phát triển trong 10 năm tới”.

Chiều 30/9, với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì hội nghị Troika mở với Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Vương quốc Anh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh.

Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh Anh đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy đối thoại và hợp tác ở khu vực, đề nghị hai bên hợp tác trong nghiên cứu, sản xuất vắc-xin điều trị Covid-19, nâng cao năng lực y tế, đảm bảo chuỗi cung ứng, duy trì kết nối thương mại và đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp Anh đầu tư kinh doanh tại ASEAN.

Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đánh giá cao những kết quả đạt được của ASEAN trong xây dựng Cộng đồng.

Bộ trưởng Anh thông báo khoản hỗ trợ 50 triệu bảng Anh cho ASEAN để ứng phó Covid-19, trong đó bổ sung 6,3 triệu bảng và 1 triệu bảng cho Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19. Anh cũng đề nghị tăng cường hợp tác trong an ninh hàng hải, luật biển, biến đổi khí hậu.

Thành Nam