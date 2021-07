Trưa ngày 13/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại, Đầu tư và Du lịch Australia Dan Tehan đang có chuyến thăm Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại, Đầu tư và Du lịch Australia Dan Tehan. Ảnh VGP/Hải Minh

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng bày tỏ cảm ơn chân thành đến Chính phủ Australia đã cam kết viện trợ 40 triệu AUD để Việt Nam tiếp cận vaccine và hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca sản xuất tại Australia cho Việt Nam trong thời gian tới; mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong phòng chống đại dịch COVID-19.

Về quan hệ song phương, Phó Thủ tướng cho rằng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia đang phát triển tốt đẹp, trong đó quan hệ thương mại tăng trưởng ấn tượng trên 40% trong 5 tháng đầu năm 2021, thể hiện sự gắn kết giữa hai nền kinh tế cũng như tác dụng tích cực từ các hiệp định thương mại tự do mà hai nước là thành viên như Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị hai nước tích cực khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh hợp tác, phát huy hiệu quả hợp tác trong khuôn khổ các hiệp định thương mại, sớm hoàn tất và ký kết Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước trong năm 2021, để hướng tới phục hồi bền vững sau đại dịch và phấn đấu sớm trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Phó Thủ tướng mong muốn Australia tiếp tục mở cửa hơn nữa cho hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam; khuyến khích các doanh nghiệp của Australia tăng cường đầu tư vào Việt Nam; tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng cơ sở, phát triển nông nghiệp, giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quân y, hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn Australia đã ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ; đánh giá cao vài trò tích cực và mong muốn tăng cường hợp tác với Australia tại các cơ chế, diễn đàn đa phương như LHQ, ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng sông Mekong.

Bộ trưởng Dan Tehan khẳng định việc Australia hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine sắp tới là minh chứng chứng cho quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai nước và Australia cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19.

Bộ trưởng cho biết trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên trước đó, hai bên đã nhất trí nỗ lực kết thúc đàm phán Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước trong năm nay.

Trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia Dan Tehan là một phần của chuyến công du kéo dài 2 tuần, tới Singapore, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại giữa Australia với các quốc gia này và thúc đẩy đầu tư vào Australia..

>>> Thông tin về Vắc xin Covid-19 mới nhất

Chính phủ đồng ý mua 40 triệu liều vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga Chính phủ đồng ý mua 40 triệu liều vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga bằng nguồn kinh phí hợp pháp do Tập đoàn T&T huy động.

(Theo baochinhphu.vn)