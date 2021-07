Anh Nguyễn Trường Thọ gửi lời cảm ơn đến Thượng úy Lê Minh Soàn và tập thể Công an phường Bình Đức đã hỗ trợ đưa vợ anh đến bệnh viện sinh con an toàn.

Ngày 21/7, Công an tỉnh An Giang cho biết, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa trao giấy khen cho Thượng úy Lê Minh Soàn và tập thể Công an phường Bình Đức, TP Long Xuyên khi kịp thời hỗ trợ cứu người lúc nguy cấp trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Nụ cười rạng rỡ của Thượng úy Soàn khi giúp được 3 mẹ con sản phụ an toàn. Ảnh: Quỳnh Như

Trước đó, khoảng 5h30 hôm 19/7, Thượng úy Soàn đang trực ban đơn vị thì nhận được điện thoại từ sản phụ Nguyễn Thị Trang (29 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh) báo đang mang song thai chỉ mới 26 tuần tuổi, hiện ở nhà một mình và đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sinh.

Thượng úy Soàn khuyên chị Trang bình tĩnh rồi lái xe chuyên dụng công an đến nhà đưa sản phụ này vào bệnh viện, sau đó chị Trang hạ sinh hai bé gái.

Thượng úy Soàn lái xe chuyên dụng đưa sản phụ mang thai đôi đi sinh

“Khi đó, nhận được điện thoại của chị Trang tôi liền gọi điện liên hệ với lực lượng y tế phường. Sau đó, tôi lái xe chuyên dụng của cơ quan đến nhà chị Trang, cùng lúc này một nữ cán bộ y tế cũng vừa tới. Chúng tôi cùng hỗ trợ đưa chị Trang lên xe. Tôi lái xe, chị cán bộ y tế ngồi phía sau hỗ trợ cho sản phụ Trang”, Thượng úy Soàn nói.

Bác sĩ Hồ Thái Phong, Trưởng khoa, Bệnh viện Sản Nhi An Giang cho biết, chị Trang hạ sinh hai bé gái. Khi sinh xong, hai em bé được chuyển thẳng qua cấp cứu nhi để nằm trong lồng ấp hỗ trợ. Bác sĩ Phong cho biết thêm, nếu trường hợp này đến trễ chừng 10 - 15 phút thì rất nguy hiểm đến tính mạng mẹ và con.

Các bé được nằm trong lồng ấp hỗ trợ. Ảnh: Quỳnh Như

Theo tìm hiểu, chồng của chị Trang đang làm việc ở xa, sản phụ lại trở dạ sớm so với dự sinh nên chỉ có một mình trong tình huống nguy kịch ấy.

Anh Nguyễn Trường Thọ (chồng sản phụ Trang) nghẹn giọng nói: "tôi đi làm ở Thốt Nốt, Cần Thơ, khi hay tin là xin phép chạy về liền. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn y bác sĩ và công an đã giúp vợ con mình trong lúc nguy cấp”.

Thượng úy Lê Minh Soàn nói, bản thân cảm thấy rất vui vì thấy việc làm của mình giúp được 3 mẹ con chị Trang an toàn. “Nếu gặp tình huống đó, không riêng tôi mà bất kỳ cán bộ, chiến sĩ nào trong lực lượng công an cũng cố gắng kịp thời đến giúp đỡ khi người dân cần”, Thượng úy Soàn nói.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho Thượng úy Lê Minh Soàn. Ảnh: Quỳnh Như

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã biểu dương hành động ý nghĩa của Thượng úy Soàn và tập thể Công an phường Bình Đức. Đại tá Trường mong muốn cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh An Giang tiếp tục phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, mỗi ngày làm một việc tốt vì dân.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường trao giấy khen cho tập thể Công an phường Bình Đức. Ảnh: Quỳnh Như

Công an Bình Phước đưa cụ bà 84 tuổi vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Quỳnh Như

Khoảng 7h30 ngày 20/7, lực lượng Công an phường Bình Đức nhận được điện thoại của người nhà bà Nguyễn Thị Bầu (84 tuổi) báo bà cụ đang nằm bất tỉnh, nhưng không có xe để đưa đi bệnh viện. Lập tức, tổ tuần tra phòng chống dịch của Công an phường Bình Đức đã nhanh chóng xác định nhà của bà Bầu và đưa bà cụ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Thượng úy công an lái xe chuyên dụng đưa sản phụ mang thai đôi đi sinh Đang trực ban, Thượng úy Lê Minh Soàn nhận được điện thoại cầu cứu của sản phụ đang sắp hạ sinh nhưng không có ai ở nhà, anh liền lái xe chuyên dụng đến đưa vào bệnh viện.

Hoài Thanh