Quyền Giám đốc Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 (thuộc Bộ NN&PTNT), chủ đầu tư công trình hồ chứa nước Tả Trạch vừa bị lực lượng Công an tỉnh TT-Huế bắt giữ để điều tra sai phạm.

Trao đổi với VietNamNet trưa nay (30/11), một lãnh đạo Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh TT-Huế) vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Ngô Thông (SN 1967, trú 15 Đinh Công Tráng, TP Huế) để điều tra hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước khi bị bắt giữ, ông Thông giữ chức quyền Giám đốc Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 (Ban 5, Bộ NN&PTNT).

Việc bắt giữ ông Ngô Thông được lực lượng chức năng tiến hành vào tối 29/11 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Văn Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh TT-Huế.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Ngô Thông.

Trước đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật tại công trình hồ chứa nước Tả Trạch (thuộc xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy).

Đây là hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh TT-Huế, có ý nghĩa quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5 làm chủ đầu tư.

Theo điều tra của cơ quan công an, trong quá trình được giao công tác bảo vệ, quản lý công trình hồ chứa nước Tả Trạch, ông Ngô Thông đã không thực hiện nhiệm vụ được giao, không ngăn chặn hành vi của Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải huy động phương tiện, thiết bị vào khai thác, vận chuyển đá trong phạm vi bảo vệ 300m của công trình hồ chứa.

Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh bắt giữ ông Thông (áo phông).

Với vai trò quyền Giám đốc, ông Ngô Thông đã phối hợp xác nhận nguồn gốc đá là tài sản của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải khi chưa đủ căn cứ pháp lý.

Việc làm này dẫn đến trong thời gian từ 24/2/2021 - 19/3/2021, Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải đã vận chuyển ra khỏi công trình hơn 2.500 m3 đá; gây thiệt hại cho nhà nước 315 triệu đồng và có thể làm nguy hại đến an ninh quốc gia.

Công trình hồ chứa nước Tả Trạch có vốn đầu tư gần 3.700 tỷ đồng, xây dựng từ năm 2005 đến tháng 8/2016 hoàn thành.

Đây là công trình có vai trò quan trọng với mục tiêu chính là chống lũ, giảm lũ cho sông Hương; cấp nước sinh hoạt và công nghiệp, tạo nguồn nước tưới ổn định cho vùng đồng bằng, bổ sung nguồn nước ngọt cho hạ lưu sông Hương để đẩy mạnh, cải thiện môi trường vùng đầm phá…

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh TT-Huế mở rộng điều tra, làm rõ.

Quang Thành