Giá cây cao vì chất lượng tốt, rõ nguồn gốc Một đại diện công ty cổ phần giống rau quả trung ương (đơn vị phân phối cây ăn quả tại huyện Tủa Chùa) lên tiếng: nguyên nhân giá cây xoài Đài Loan lại cao gấp nhiều lần là vì cây có chất lượng tốt, rõ nguồn gốc, được lai tạo từ vườn cây đầu dòng. "So sánh về đường kính giống xoài Đài Loan thì cây chúng tôi cung ứng cho huyện Tủa Chùa là 3cm (so với trên 1,5cm của huyện Nậm Pồ). Chất lượng cây sẽ được đảm bảo hơn so với những giống cây trôi nổi trên thị trường", đại diện trên cho biết.