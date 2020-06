Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Bắc Ninh làm việc với DN Tenma, để thu thập thu tin, tài liệu; các đơn vị nghiệp vụ liên hệ với đối tác Nhật Bản đề nghị họ thu thập, cung cấp thông tin.

Tại họp báo Chính phủ chiều tối nay (2/6), báo chí hỏi: "Liên quan đến nghi vấn Công ty Tenma Nhật Bản đưa hối lộ 25 triệu yên cho cán bộ thuế, hải quan ở Bắc Ninh để trốn thuế, Thủ tướng yêu cầu điều tra làm rõ. Xin hỏi Bộ Công an đến nay kết quả ban đầu như thế nào?"

Báo chí cũng đặt ván đề với Bộ Tài chính: "Tại sao trong nội bộ ngành không phát hiện ra cho tới khi cơ quan Công tố Nhật Bản điều tra và báo chí đưa tin mới vào cuộc?".

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an

Trả lời, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, vụ việc này đã rất rõ ràng, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Công an kiên quyết làm sớm. Bộ Tài chính đã làm rồi, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Bắc Ninh tiến hành các biện pháp xác minh thông tin, làm việc với DN Tenma, để thu thập thu tin, tài liệu.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo với các các đơn vị nghiệp vụ liên hệ với các đối tác Nhật Bản để đề nghị họ thu thập, cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc.



“Theo chỉ đạo của Thủ tướng là phải làm minh bạch, rõ ràng để chống thất thu thuế và vụ việc đang được tiến hành” – Thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay.

Phát hiện vi phạm thì xử nghiêm minh

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, Bộ Tài chính đã chỉ đạo thanh tra bộ thanh tra toàn diện đối với cơ quan thuế và hải quan Bắc Ninh, trong đó có nội dung thanh tra các nội dung liên quan đến đoàn kiểm tra thuế, đoàn kiểm tra hải quan (HQ) đối với DN. Bộ cũng chỉ đạo Tổng cục HQ, Tổng Cục thế ban hành quyết định đình chỉ 11 công chức liên quan, trong đó 5 công chức thuế, 6 công chức hải quan.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo Thanh tra Bộ khẩn trương thực hiện và sớm có kết luận thanh tra theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử nghiêm minh.

Ngày 28/5, Thủ tướng có chỉ đạo giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo phản ảnh của báo chí Nhật Bản đưa tin, nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, chống thất thu thuế.

"Chúng tôi sẽ thông tin các kết quả đến rộng rãi các cơ quan báo chí", bà Mai nói.

Trước đó, theo trang thông tin của BQL các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, công ty Tenma Việt Nam thành lập năm 2007, đặt tại Lô E1 thuộc khu công nghiệp Quế Võ. Đây là thành viên của tập đoàn Tenma Nhật Bản chuyên sản xuất, kinh doanh các linh kiện đúc nhựa, lắp ráp và khuôn đúc.

Báo chí Nhật ngày 11/5 đưa tin, công ty con tại Việt Nam của Tenma đã hối lộ khoảng 25 triệu yen (khoảng 5,4 tỉ đồng) cho các quan chức hải quan.

Tenma đã chủ động thành lập ủy ban bên thứ 3 để điều tra về vi phạm trên. Hối lộ chính quyền nước ngoài là hành vi bị cấm trong đạo luật Phòng chống cạnh tranh không lành mạnh của Nhật.

Thu Hằng - Trần Thường