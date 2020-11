Ngày 28/11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức hội thảo khoa học kết quả công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trong 2 nhiệm kỳ qua, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ rệt; được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú

Để tổng kết công tác PCTN từ năm 2013 đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết. Ông Phú đề nghị các chuyên gia, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương phát huy trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm của mình trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm để hoàn thiện báo cáo chuẩn bị cho hội nghị tổng kết sắp tới.

Khởi tố 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 nguyên Bộ trưởng

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban Chỉ đạo đến nay, công tác PCTN được chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu. Công tác PCTN đạt được kết quả rất quan trọng. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm.

Theo tướng Ngọc, một trong những “điểm sáng” trong công tác PCTN thời gian qua là công tác điều tra xử lý án tham nhũng. Thực tế cho thấy, việc điều tra xử lý nghiêm, triệt để hành vi tham nhũng bằng pháp luật hình sự có tác dụng răn đe rất lớn.

“Cơ quan điều tra đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc và xuyên suốt từ đầu đến cuối phương châm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Đây là kim chỉ nam cho hoạt động điều tra và là một trong những yếu tố quan trọng góp phần điều tra, xử lý triệt để các vụ án tham nhũng thời gian qua”, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc dẫn chứng, từ năm 2013 đến nay, các cơ quan điều tra trong công an đã khởi tố mới 1.856 vụ với 4.072 bị can. Trong đó, 120 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi chỉ đạo.

“Các cơ quan đã điều tra làm rõ một số vụ đặc biệt nghiêm trọng mà trước đó cho là có “vùng cấm, nhạy cảm”. Việc mở rộng điều tra các vụ án được thực hiện triệt để, đi sâu làm rõ bản chất chiếm đoạt, vụ lợi của các đối tượng. Nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kể cả những vụ tồn đọng từ nhiều năm trước được phát hiện, xử lý nghiêm minh, không có tình trạng chìm xuồng”, tướng Ngọc khẳng định.

Thứ trưởng Công an cũng quả quyết, tất cả các vi phạm đều được xử lý theo đúng quy định của pháp luật, “bất kể người đó là ai”. Điều này thể hiện qua việc cơ quan điều tra đã khởi tố 1 bị can nguyên là ủy viên Bộ Chính trị, 3 bị can nguyên là Bộ trưởng,một số cán bộ tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang…

Từ kết quả điều tra, truy tố đã xét xử các bị cáo với những mức án nghiêm khắc, trong đó có cả án chung thân, tử hình.

“Thông qua việc xử lý triệt để các vi phạm, công tác thu hồi tài sản án tham nhũng được thực hiện triệt để hơn, tỉ lệ thu hồi tài sản năm sau cao hơn năm trước, nhiều vụ án thu hồi 100% tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát như vụ AVG, Hadico Hà Nội…”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nói.

Bên cạnh đó, công tác điều tra xử lý án tham nhũng ở các địa phương cũng từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”.

“Có thể nói, quyết tâm chính trị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN cùng với phương châm nhất quán “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” là chỗ dựa vững chắc cho các cơ quan tư pháp trong phát hiện, điều tra, xử lý án tham nhũng”, Thứ trưởng Công an nhận định.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng nhìn nhận, trong nhiệm kỳ XII, công tác phòng chống tham nhũng đã có bước đột phá, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực.

“Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, đẩy lùi, củng cố niềm tin và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân”, ông Quang nhấn mạnh.

Theo ông Quang, sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, cụ thể, kiên quyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tạo nên bước tiến mạnh trong công tác PCTN.

Ông dẫn chứng, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cơ quan có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Trong đó, có 24 Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương (bao gồm 3 Ủy viên Bộ Chính trị và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị), 22 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn

Kết luận hội thảo, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho rằng, tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là sản phẩm của sự tha hóa quyền lực, là một trong những nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ.

Vì vậy, phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa khó khăn, phức tạp, vừa cấp bách, lâu dài. Các cấp, các ngành, các lĩnh vực thực hiện đồng bộ các giải pháp, thực hiện kiên quyết, kiên trì, có trọng tâm, trọng điểm, không có ngoại lệ.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc

Đồng thời, gắn phòng chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn phòng, chống tham nhũng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường kiểm soát, giám sát hiệu quả việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn. Trong đó yêu cầu, mọi quyền lực phải được kiểm soát bằng cơ chế; quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm; quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó; quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn; lợi dụng quyền lực phải bị truy tố trách nhiệm.

Muốn làm được việc này phải hoàn thiện thể chế, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình, trách nhiệm người đứng đầu; kiểm soát tài sản, thu nhập; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước; giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp và giám sát trong mỗi cơ quan này; giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, báo chí, nhân dân và toàn xã hội.

Ngoài ra, áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý, quản trị quốc gia như công nghệ số, thanh toán không dùng tiền mặt… từ đó góp phần bịt kín sơ hở, kiểm soát chặt chẽ, tiến tới không thể tham nhũng.

Cùng với đó là phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, công bằng, công khai mọi hành vi tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, tạo dư luận xã hội mạnh mẽ lên án tham nhũng, tạo sức răn đe để không dám tham nhũng.

Cần xây dựng và thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; phê phán, lên án, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, lãng phí…

Trước tháng 2/2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN trực thuộc Chính phủ, do Thủ tướng làm Trưởng ban Chỉ đạo. Từ tháng 2/2013 đến nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Thu Hằng