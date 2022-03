Thông qua việc mua lại dầu nhớt thải nguy hại để tái chế thành dầu nhiên liệu đốt (FO), chủ cơ sở đã thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Chiều 3/3, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có báo cáo về vụ “đột nhập cơ sở tái chế dầu trái phép giữa cánh đồng” ở huyện Châu Đức, thu giữ hàng nghìn lít dầu nhớt đã qua sử dụng và dầu đốt thành phẩm cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo báo cáo, qua công tác nắm tình hình và triển khai công tác nghiệp vụ, từ tháng 11/2021, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện có cơ sở thu mua, tái chế trái phép dầu nhớt đã qua sử dụng (là chất thuộc danh mục thải nguy hại, quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chất thải nguy hại) tại tổ 8, thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lực lượng công an tiến hành lấy mẫu tại cơ sở tái chế xuất dầu nhớt thải “lậu” thành dầu đốt FO

Ngay sau đó đã lập kế hoạch nghiệp vụ, áp dụng các biện pháp để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Qua đó, xác định cơ sở này xây dựng tại khu đất thuộc sở hữu của bà Cao Thị Thanh Hoa (SN 1964, trú tại xã Bình Trung, huyện Châu Đức), có diện tích khoảng 1.500m2. Trên khu đất có nhiều phương tiện, công cụ (lò nấu, máy bơm, bồn chứa, đường ống, hóa chất, axít...) để chưng cất, pha chế dầu nhớt thải, thành phẩm sau đó được đưa đi tiêu thụ ở nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh.

Đột kích

Vào lúc 15h30 ngày 2/3, Tổ công tác của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành kiểm tra cơ sở thu mua, tái chế trái phép dầu nhớt đã qua sử dụng trên.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ phát hiện có 9 người bên trong cơ sở đang tiến hành chưng cất (đốt lò nấu) dầu nhớt thải, bơm hút dầu nhớt thành phẩm lên xe bồn chở xăng dầu, dung tích 16.000 lít mang BKS 60C-354.22, cùng 1 xe tải có cẩu BKS 60C- 261.93 chở các bao hóa chất ghi trên bao bì là “SILICA GEL” (xuất xứ Trung Quốc) và 1 xe ô tô tải BKS 50H-090.08 chở 30 thùng phuy loại 200 lít dầu nhớt thải đến cơ sở để bán.

Bên trong cơ sở tái chế dầu nhớt thải thành dầu đốt

Số lượng dầu “lậu” thành phẩm đựng trong các bồn chứa cỡ lớn bị công an tạm giữ

Qua kiểm tra, xác minh ban đầu, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định chủ cơ sở trên là ông Trần Thiện Minh (SN 1983, trú tại phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa).

Dầu nhớt thải được tái chế thành dầu như thế nào?

Qua điều tra ban đầu xác định, ông Trần Thiện Minh trực tiếp tiến hành các giao dịch mua dầu nhớt thải về để chỉ đạo các nhân công trong cơ sở đổ vào các rãnh để lọc các tạp chất và rác thải, tiếp theo bơm lên buồng đốt để cho nước bay hơi.

Sau đó, ông Minh trực tiếp pha chế với các phụ gia ở công đoạn cuối để ra thành phẩm là loại dầu FO, trực tiếp liên hệ và thỏa thuận việc mua bán dầu nhớt với những người có nhu cầu đốt nhiên liệu làm nóng trong sản xuất nông sản.

Ông Minh mua dầu nhớt thải theo thùng, mỗi thùng 200 lít, giá dao động từ 600.000 đồng/thùng đến 1 triệu đồng/thùng tùy thời điểm và bán ra với gia dao động từ 10.000/lít đồng đến 16.000/lít đồng tùy thời điểm.

Cơ sở tái chế dầu “lậu” nằm giữa cánh đồng ở xã Bình Trung, huyện Châu Đức

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, đây là cơ sở sản xuất trái phép có công suất lớn, trung bình khoảng 200.000 lít/tháng, không có giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề, giấy phép về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cũng không có hóa đơn chứng từ. Cơ sở này đã thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Qua đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bước đầu xác định chủ cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật về sản xuất, mua bán hàng hóa giả; Vi phạm về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, xây dựng.

Sau quá trình kiểm tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập biên bản, thu giữ khoảng 9.000 lít dầu nhớt đã qua sử dụng, khoảng 10.000 lít dầu thành phẩm, nhiều can nhựa màu xanh, nắp đỏ, cao 40cm dùng để lọc trắng, tạo màu cho dầu nhớt thành phẩm, nhiều bao tải hóa chất, trên vỏ bao có chữ “SILICA GEL” dùng để để thử nghiệm lọc dầu và một số dụng cụ, phương tiện khác. Đồng thời, mời ông Trần Thiện Minh và 8 người khác về trụ sở công an tỉnh làm việc.

Quang Hưng