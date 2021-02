Mặc dù bị cấm hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, nhưng chủ quán karaoke ở TP Biên Hòa vẫn cho khách vào phòng hát, cung cấp đồ dùng để gần 20 người sử dụng ma túy.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) chiều nay (23/2) cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Trung Nam (19 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), là chủ quán karaoke để điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Trần Trung Nam - Ảnh: CAĐN

Nam là chủ quán karaoke Ngọc Linh (thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa), đã phớt lờ lệnh cấm của cơ quan chức năng, cho khách tụ tập sử dụng ma túy.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 21/2, Công an phường Long Bình Tân bất ngờ kiểm tra quán karaoke Ngọc Linh do Nam làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, bên trong có các đối tượng sử dụng ma túy, đặc biệt tại một phòng VIP có 17 nam nữ thanh niên đang “bay lắc” điên cuồng trong tiếng nhạc lớn.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nam khai nhận có biết nhóm đối tượng trên thuê phòng để sử dụng ma túy nhưng vì muốn kiếm lời nên đã sắp xếp phòng, cung cấp các dụng cụ để nhóm người này sử dụng ma túy trái phép. Mỗi giờ đồng hồ, các đối tượng phải trả cho Nam 400 ngàn đồng.

Ngoài ra, tại phòng ngủ của Nam, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều loại hung khí như dao tự chế, nhiều ống tuýp kim loại gắn đầu nhọn.

Qua điều tra, xác minh, công an đã bắt giữ Trần Trung Nam để điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng xử lý đối với 17 người dương tính với chất ma túy trong quán karaoke này.

Phớt lệnh cấm, quán karaoke mở cửa cho khách mang cả chăn gối vào phòng hát Hàng chục nam nữ thanh niên ở Đồng Nai chuẩn bị chăn gối vào phòng karaoke tụ tập, sử dụng ma túy trong mùa dịch dù đang bị cấm.

Xuân An