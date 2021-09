Chính quyền TP Cần Thơ yêu cầu thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở đó”; không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ 2/9.

Động thái này được chính quyền thành phố đưa ra căn cứ theo Công điện 1108 của Thủ tướng ban hành hôm qua về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và ý kiến kết luận của Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh tại cuộc họp ngày 31/8.

Chủ tịch UBND TP Trần Việt Trường yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân. Tăng cường chỉ đạo, thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, hiệu quả cao các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Lực lượng CSGT TP Cần Thơ kiểm soát người ra đường

Theo đó, người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ yêu cầu phải thực hiện nghiêm, chặt chẽ, hiệu quả Công điện của Thủ tướng; Chỉ thị 10 của Chủ tịch UBND thành phố.

Tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở đó”; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Ông Trần Việt Trường chỉ đạo xử nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Ngoài ra, ông cũng yêu cầu tổ chức tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn trật tự xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu; đảm bảo người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu ứng trực 24/24 đối với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh lây lan, bùng phát.

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu không tụ tập ăn uống, xem bóng đá dịp nghỉ lễ 2/9

Hôm nay (1/9), ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký văn bản gửi các sở ban ngành, lãnh đạo các địa phương về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị siết chặt quản lý, thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch, không được lơ là chủ quan.

Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân không rời khỏi địa bàn nơi cư trú (trừ những trường hợp được chính quyền cho phép), thực hiện nghiêm tinh thần “ai ở đâu ở đó”. Tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, tụ tập ăn uống, gặp mặt trong dịp nghỉ lễ để phòng tránh, không để dịch lây lan.

Đồng thời, tổ chức tốt công tác an sinh xã hội, không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, bảo đảm tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giám sát, không để người dân tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người đối với các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và các trận thi đấu bóng đá khác.

Phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, địa bàn dân cư, tổ Covid-19 cộng đồng trong công tác phòng chống dịch, tổ chức ứng trực 24/24 đối với các lực lượng tham gia chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh.

Quang Hưng

Hoài Thanh