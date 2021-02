Để phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu người dân hạn chế di chuyển, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Chủ tịch TP yêu cầu các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để

Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài; không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc…

Lãnh đạo TP đề nghị dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

Không tổ chức liên hoan tất niên, gặp mặt đầu xuân; thực hiện việc hiếu, hỷ văn minh, hạn chế tối đa tập trung đông người và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tránh lây lan dịch bệnh.

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ: Karaoke, quán bar, vũ trường, game, internet cho đến khi có chỉ đạo cho phép tiếp tục hoạt động của TP.

Đối với hoạt động kinh doanh ăn uống, cà phê giải khát - là nơi có nguy cơ lây nhiễm trực tiếp cần thực hiện giãn cách tối thiểu 2m giữa người với người hoặc giữ khoảng cách tối thiểu 1m và có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà.

Chủ tịch Hà Nội lưu ý việc hạn chế di chuyển, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, khai báo y tế, có dung dịch sát khuẩn để sát khuẩn tay; lập danh sách hành khách (họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ) đối với hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh; sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên xe.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống dịch trong cơ quan, đơn vị: Không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không tổ chức liên hoan, tiệc mừng; khuyến khích họp trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế - xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như khử khuẩn phòng họp, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, ngồi giãn cách.

Truy vết thần tốc

Chủ tịch UBND TP giao Sở Y tế khi phát hiện ca bệnh dương tính cần khẩn trương bao vây khoanh vùng, khử khuẩn những địa điểm liên quan theo quy định.

Đồng thời, tổ chức truy vết “thần tốc”, xác định nhanh nhất những trường hợp liên quan đến tiếp xúc với ca bệnh để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định; lập danh sách trường hợp F3 để phục vụ giám sát phòng chống dịch; cương quyết, dồn mọi nguồn lực, bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh.

Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, các trung tâm y tế phối hợp các bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn TP khẩn trương xét nghiệm nhanh nhất theo đúng chỉ đạo của Trung ương và TP. Thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp ho sốt, khó thở khi khám bệnh tại các bệnh viện, các ca nghi ngờ và các trường hợp cần thiết khác để đảm bảo phát hiện sớm ca bệnh.

Công an TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công an quận, huyện, thị xã, công an xã phường thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương, cơ sở y tế rà soát trong thời gian nhanh nhất những trường hợp F1, F2, F3 và những người đi về từ vùng có dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng không bỏ sót để phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch.

Công an TP chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp đưa thông tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo không trung thực, vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Lãnh đạo TP cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã giải tỏa ngay quán nước lấn chiếm vỉa hè, tụ tập đông người; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các vi phạm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định…

