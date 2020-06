Trước các vụ cháy rừng mấy ngày qua, tỉnh Nghệ An giao công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy tìm thủ phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung hôm nay (30/6) ký công điện gửi các địa phương, sở ban ngành về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trong thời gian qua, thời tiết ở Nghệ An nắng nóng gay gắt, kéo dài, nền nhiệt độ liên tục duy trì ở 37 đến 39 độ C, có nơi trên 42 độ C. Các địa phương xảy ra cháy rừng như: Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Đô Lương, đặc biệt là vụ cháy rừng xảy ra ngày 26/6 ở huyện Yên Thành và Diễn Châu.

Nhiều lực lượng tham gia chữa cháy rừng

Khói lửa bốc lên dữ dội ở rừng huyện Diễn Châu

Ông Trung yêu cầu các địa phương phân công lực lượng ứng trực, lập chốt kiểm soát người ra vào rừng ở các khu rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao như: Khu vực lăng mộ bà Hoàng Thị Loan, khu lăng mộ Vua Mai Hắc Đế, khu lâm viên Núi Quyết, khu vực Đền Cuông.

Sẵn sàng có phương án di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm khi xảy ra cháy rừng.

“Điều tra thủ phạm, nguyên nhân gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng, không ứng cứu kịp thời, để gây thiệt hại lớn”, công văn nêu rõ.

Tính từ đầu năm đến nay, trên toàn tỉnh Nghệ An đã có có hơn 87ha rừng bị cháy và hư hại.

Để động viên kịp thời, trong sáng (30/6), Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng cho lực lượng PCCC&CNCH 50 triệu đồng; khen thưởng 10 cá nhân tích cực tham gia chữa cháy rừng trong thời gian qua.

Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm từ đầu tháng 6 đến nay, Nghệ An để xảy ra 24 vụ cháy lớn, nhỏ. Công an Nghệ An đã huy động hơn 200 lượt xe cùng 1.500 lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp tham gia chữa cháy.

Trăm người đội đèn pin xuyên đêm dập lửa rừng thông ở Nghệ An Thêm một vụ cháy rừng thứ 3 ở huyện Diễn Châu, Nghệ An xảy ra trong đêm.

Quốc Huy