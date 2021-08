Chiều 3/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các điển hình tiên tiến trong thực hiện mục tiêu kép của ngành dệt may Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả của ngành dệt may đạt được trong nửa đầu năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh và cho rằng, đây là những nỗ lực rất đáng biểu dương, ghi nhận, có ý nghĩa lớn với đất nước. Đất nước rất cần những “bông hoa đẹp” như các điển hình tiên tiến ngành dệt may.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Trường, Phó chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, nửa đầu năm nay, ngành dệt may Việt Nam đã thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với ngành vào tháng 11/2020 (khi đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc). Nổi bật, nửa đầu năm nay, ngay trong bối cảnh dịch bệnh thị phần của ngành dệt may tăng lên 6,7% so với 5% của năm ngoái. 7 tháng qua, toàn ngành xuất khẩu đạt gần 23 tỷ USD so với mục tiêu khoảng 39 tỷ USD của năm nay. Nếu kiểm soát được dịch bệnh, năm nay toàn ngành có thể xuất khẩu được 40 tỷ USD.

Riêng Tập đoàn dệt may Việt Nam, lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng mạnh tới 217%, cao gấp đôi so với nửa đầu năm ngoái và cao nhất trong 25 năm qua, tương đương 620 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của lao động là 8,4 triệu đồng. Đặc biệt, lợi nhuận không chỉ từ khâu may mà cả các công nghệ phụ trợ của ngành may. Nếu như năm 2015, lợi nhuận từ khâu may chiếm đến 80% thì đến nay 40% lợi nhuận đến từ công nghiệp phụ trợ cho toàn ngành. Ngành cũng đã sản xuất thành công một số loại nguyên liệu và vải chống cháy chất lượng tốt có thể xuất khẩu ra nước ngoài.

Đối với công tác phòng, chống dịch, toàn ngành áp dụng mô hình hiệu quả nên đến nay chỉ có 209 người là F0. Trong đó, ngành đã áp dụng phương châm “3 tại chỗ” cùng là cùng ăn, cùng ở và cùng làm việc, nên đảm bảo được 80% yêu cầu công việc so với lúc bình thường. Các doanh nghiệp nắm được địa bàn cư trú của công nhân, các khu nhà trọ để cùng địa phương kiểm soát dịch bệnh, tránh khi dịch bệnh dẫn đến công nhân nghỉ việc hàng loạt. Cùng với đó là bố trí nhà ăn ngăn vách, thời gian ăn cố định theo mã số nhân viên. Có phương án chuẩn bị điều kiện 3 tại chỗ cho khoảng 10% công nhân để hoàn thiện đơn hàng khi xảy ra cách ly. Với các biện pháp đó, ngay cả khi xuất hiện ca F0 thì cũng chỉ cách ly 15 đến 20 người.

Tuy nhiên, nỗi lo của các doanh nghiệp hiện nay chính là 40.000 lao động nghỉ việc do dịch bệnh, nhiều nhất là khu vực phía Nam. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhận định, lượng lao động di chuyển về quê rất lớn, có thể chỉ 65% quay lại làm việc, trong khi từ nay đến cuối năm là cao điểm thực hiện các đơn hàng xuất khẩu.

Do đó, các đại biểu tại buổi gặp mặt đánh giá cao vấn đề mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu ra đó là ngành không được để đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, khi Việt Nam đang là mắt xích quan trọng của ngành dệt may thế giới và đề nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ khó khăn cho lao động ngành dệt may. Ngành dệt may sẵn sàng đồng hành cùng Nhà nước. Nhà nước hỗ trợ lao động 1 đồng thì doanh nghiệp cũng có thể hỗ trợ thêm cho lao động 1 đồng.

Bà Phạm Nguyên Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam đề nghị: “Các cơ chế chính sách đã có nhưng triển khai đến được người lao động rất khó khăn, ví dụ có hỗ trợ về thuế, giãn nợ nhưng ngành dệt may lại không được vì không đáp ứng đủ tiêu chí. Đến lần này, tôi nghĩ chính sách sẽ hướng về tất cả các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp ngành dệt may. Chúng tôi đề nghị Chủ tịch nước có ý kiến để cho các bộ ngành quan tâm sâu sắc hơn nữa và cụ thể hơn nữa để tất cả các doanh nghiệp cùng được hưởng, vượt qua khó khăn. Những chính sách này phải áp dụng được cho đông đảo doanh nghiệp và người lao động”.

Các doanh nghiệp dệt may cũng đề nghị Nhà nước quan tâm sớm tiêm vắc xin cho hơn 3 triệu công nhân lao động ngành dệt may, vì hiện mới có 1% lao động được tiêm vắc xin.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi ân cần tới toàn thể công nhân, lao động toàn ngành dệt may Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh, nếu mọi ngành đều dừng hoạt động, thì đất nước sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, những điển hình tiên tiến của ngành dệt may là minh chứng cho thấy, trong khó khăn vẫn có nhiều tấm gương sáng vươn lên, vượt khó khăn, có mô hình hiệu quả để vừa bảo vệ sức khỏe của công nhân, vừa duy trì sản xuất, lo cho đời sống của công nhân lao động.

Toàn ngành mới chỉ có 209 người là F0, cho thấy mô hình sản xuất kết hợp tốt giữa sản xuất với bảo vệ sức khỏe lao động, là những mô hình có thể lan tỏa cho nhiều ngành khác. Hơn 3 triệu lao động toàn ngành đã nỗ lực vượt khó khăn, đạt kết quả khá toàn diện, biến nguy thành cơ, thực hiện tốt mục tiêu kép đã đưa ra. Đất nước cần nhiều bông hoa đẹp như những đơn vị tiêu biểu của ngành dệt may để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Rất nhiều vấn đề các đồng chí đã áp dụng trong quá trình tổ chức sản xuất, đặc biệt là đã làm tốt hình thức sản xuất 3 tại chỗ, một cung đường hai điểm đến, đảm bảo sự an toàn của người lao động vẫn là ưu tiên hàng đầu, ngành dệt may thực hiện tốt. Như vậy, đối với năm 2021 đầy khó khăn, thách thức, dệt may Việt Nam vẫn là 1 trong 2 quốc gia cùng Trung Quốc dẫn đầu thế giới. Có thể nói, các đồng chí vừa có tăng trưởng, vừa có an toàn, hai yêu cầu đối nghịch nhau nhưng các đồng chí làm tốt đến thời điểm này, trong đó có những việc thành bài học kinh nghiệm.

Tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, có nhiều phương án chi tiết phòng chống dịch, sáng tạo cụ thể trong phòng dịch, lựa chọn mục tiêu ưu tiên, sản phẩm ưu tiên, công ty ưu tiên tập trung lực lượng các khối lượng thương phẩm lớn. Đặc biệt là hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ doanh nghiệp tài chính khó khăn. Các đồng chí thể hiện được tổ chức công đoàn, vận dụng chế biến thức ăn thuận lợi, giá cả phù hợp, đảm bảo dinh dưỡng. Những bài học ứng dụng công nghệ những sản phẩm mới như vải đốt không cháy đã được sản xuất trong thời kỳ này. Đặc biệt đã phát triển mạnh mẽ công nghiệp phụ trợ, phát huy hiệu quả đóng góp 60% lợi nhuận của ngành dệt may”.

Trên cơ sở kết quả đó, Chủ tịch nước yêu cầu Tập đoàn và Hiệp hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát thực tiễn, có chính sách kịp thời, sáng tạo, linh hoạt, tự lực tự cường, hoàn thành mục tiêu kép. Có các giải pháp ưu tiên đến từng doanh nghiệp, từng giai đoạn và từng loại sản phẩm.

Trong bối cảnh dịch bệnh, ưu tiên lớn nhất vẫn là bảo vệ sức khỏe của công nhân, tiếp tục hạn chế thấp nhất số ca F0 như hiện nay. Toàn bộ hệ thống doanh nghiệp cần động viên công nhân lao động, quan tâm hơn nữa đến đời sống, thu nhập, việc làm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, không để ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh. Cùng với đó là phát huy tối đa năng lực sản xuất ở các vùng nguy cơ dịch bệnh thấp, giữ gìn chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành dệt may. Có phương án chuẩn bị sẵn sàng để khi kiểm soát được dịch bệnh thì bắt tay ngay vào đẩy mạnh sản xuất. Những đơn vị dẫn đầu, nòng cốt như Vinatex đã phát huy được vai trò dẫn dắt trong thời gian vừa qua và cần tiếp tục phát huy vai trò này.

Về các đề xuất của Hiệp hội dệt may, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ giao các cơ quan nghiên cứu làm việc với Hiệp hội và các doanh nghiệp: “Chính phủ, ngành y tế, các địa phương phải quan tâm hơn nữa đến ngành dệt may vì số công nhân rất đông, đặc biệt là hỗ trợ vắc xin để tiêm cho công nhân của những ngành sản xuất những sản phẩm thiết yếu cho tiêu dùng, cho phòng chống dịch và xuất khẩu. Ngành dệt may Việt Nam nằm trong tiêu chí đó. Ngành xuất khẩu rất lớn, 39 tỷ USD, phải vươn lên để đảm bảo đóng góp kim ngạch xuất khẩu cho đất nước.

Thứ hai là sản xuất đồ bảo hộ lao động, khẩu trang, sản phẩm cần thiết mà Việt Nam có uy tín lớn là sản xuất vật phẩm cho ngành y tế, cho chống dịch. Để đảm bảo sản xuất được lúc này chính là tiêm vaccine cho người Việt Nam, trong đó rất quan tâm đến công nhân Việt Nam. Cần giải bài toán đó để bảo vệ sự an tâm nói chung và sản xuất nói riêng”.

Theo đó, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các doanh nghiệp phía Nam cần có chính sách hỗ trợ lao động, có chính sách giữ chân lao động và đưa lao động trở lại làm việc khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, trong đó có lao động ngành dệt may. Chủ tịch nước nhắc đến bài học của Thành phố Hồ Chí Minh đã tiên trong phong trong việc đề nghị lao động các địa phương ở lại Thành phố để được tiêm vắc xin.

Chủ tịch nước đề nghị Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cần phát động phong trào thi đua, thực hiện khen thưởng động viên những tấm gương tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo ngay trong dịch bệnh. Đây chính là những bông hoa đẹp để cả xã hội là rừng hoa đẹp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các doanh nghiệp, nhất là các Đảng bộ, chi bộ, tổ chức công đoàn, vận động tốt hơn công nhân, lao động đoàn kết, bảo vệ sản xuất, bảo vệ sức khỏe, tránh không bị kích động, xúi giục bởi thế lực thù địch.

