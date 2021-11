Ông Nguyễn Kim Thanh, Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) xác nhận, một tàu cá của ngư dân bị sóng đánh chìm làm một người tử vong, bốn người khác may mắn thoát chết.