Ông Phan Văn Mãi cho biết, trong tháng 9, TP sẽ ban hành chính sách hỗ trợ đối với các em không may bị mồ côi cha, mẹ do nhiễm Covid-19.

Em Phan Gia Phú (sinh năm 2015) có cha qua qua đời vì mắc Covid-19. Gia đình em có 4 người, ba Phú là bảo vệ tổ dân phố, tổ trưởng khu phố ở phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân). Ông tham gia tuyến đầu chống dịch và bị nhiễm Covid-19. Mẹ em là lao động phổ thông làm thuê giúp việc nhà nuôi hai con. Gia Phú có một chị gái mới tốt nghiệp THPT, chưa có việc làm.

Ông Phan Văn Mãi hỏi thăm một em không may mồ côi tại quận Bình Tân sáng 20/9. Ảnh: ĐX

Nguyễn Hữu Khanh (sinh năm 2010) và Nguyễn Tường Vy (sinh năm 2015) có mẹ qua đời vì Covid-19, cha của hai em đã mất cách đây 4 năm. Hiện hai em đang ở trọ cùng bà nội và chú, hoàn cảnh rất khó khăn.

Lê Nhật Hào (sinh năm 2008), gia đình có 8 người bị nhiễm Covid-19 gồm: ba, mẹ, bà ngoại và các cậu. Hiện mẹ và bà ngoại của em đã qua đời. Mẹ mất khi đang mang thai em của Hào, em bé được các bác sỹ mổ và đang nuôi lồng kính điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương (quận 5). Ba em thất nghiệp hai tháng nay và cũng đang điều trị Covid-19.

Đây là những trường hợp trẻ mồ côi có cha, mẹ tử vong do nhiễm Covid-19 tại quận Bình Tân mà Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi đến thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu sáng 20/9.

Theo thống kê của ngành giáo dục TP, có 1.517 học sinh mồ côi thống kê được ở các cấp học. Cuộc sống của gia đình các em đảo lộn khi những trụ cột trong nhà bị cơn đại dịch cướp đi sự sống.

Tại buổi thăm các em, ông Mãi cho biết, TP trước mắt sẽ tổng hợp danh sách những người già neo đơn do người chăm sóc cho mình bị mất do Covid-19 cũng như các em bị mất cha, mẹ, không may trở thành mồ côi. Trong tháng 9, TP sẽ ban hành chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng này.

Những người già không có ai chăm sóc sẽ có các đoàn thể địa phương hỗ trợ, hoặc sẽ sắp xếp đưa các cụ vào Trung tâm Bảo trợ xã hội để chăm lo được tốt hơn.

Đối với các em mồ côi, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nguyện vọng của gia đình người thân và bản thân các em, chính quyền TP sẽ có các chương trình đỡ đầu, chăm sóc, học bổng hoặc sẽ đưa các em vào Trung tâm để có điều kiện ăn học tốt hơn.

Những em nào có thể học nghề thì tiếp cận học nghề, chính quyền sẽ phối hợp với các hiệp hội, đoàn thể, tổ chức để giúp việc làm cho các cháu.

“Tinh thần là thành phố không để em nào khó khăn. Các em được học hành, tiếp cận nghề nghiệp. TP sẽ giúp các em có điều kiện tốt để có thể học đến năm 18 tuổi”, ông Mãi chia sẻ.

Cũng theo Chủ tịch TP, có rất nhiều cá nhân, tập thể quan tâm, chia sẻ và đóng góp khi có thông tin về số lượng các em bị mồ côi cha, mẹ do mắc Covid-19. Chính quyền TP trân trọng sự đóng góp của các cá nhân, đơn vị. Chính sách của TP đa dạng và cũng sẽ phát huy của cả các tổ chức xã hội, các cơ quan chức năng của TP sẽ bàn bạc để sự giúp đỡ được triển khai thực sự bài bản, hiệu quả, có ý nghĩa lâu dài và giúp được cho các em.

Trần Chung