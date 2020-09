Thông tin từ Công an TP Bảo Lộc, Lâm Đồng sáng nay (8/9) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Công Bắc (27 tuổi, trú Đồng Nai), Phạm Thành Long (28 tuổi, trú TP Bảo Lộc), Trịnh Văn Tươi (37 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi, cùng quê Thanh Hóa, đang tạm trú tại TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an TP Bảo Lộc cũng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Bảo (43 tuổi, trú TP Đà Lạt) để điều tra làm rõ hành vi chủ mưu vụ án.

Đây là nhóm chém thuê khét tiếng trên địa bàn TP Bảo Lộc mà công an triệt phá, bắt giữ.

Liên quan còn có Trần Minh Quân (16 tuổi, trú TP Bảo Lộc), nhưng được gia đình bảo lãnh tại ngoại vì đang ở độ tuổi vị thành niên.

Nạn nhân bị chém trọng thương là anh Đặng Văn Thức (26 tuổi, trú huyện Đức Linh, Bình Thuận), chủ xe khách chạy tuyến Đức Linh - Đà Lạt - TP.HCM và ngược lại.

Theo điều tra, vào chiều ngày 21/7, xe khách của anh Thức đang lưu thông trên QL20 theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM.

Khi xe đang dừng đèn đỏ trên QL20 ở TP Bảo Lộc thì một nhóm đối tượng lạ mặt dùng hung khí tấn công.

Hậu quả, anh Thức bị chém đứt gân đầu gối, thương tích 19%.

Qua điều tra, công an xác định do mâu thuẫn trong giành mối chở trái cây, hoa tươi từ Đà Lạt về TP HCM, cuối tháng 12/2019, Nguyễn Quốc Bảo (chủ nhà xe Quốc Bảo, chạy tuyến Đức Linh - Đà Lạt - TP.HCM) đã bỏ ra 30 triệu đồng để Nguyễn Tuấn Anh (em họ của Bảo) thuê người đánh anh Thức để dằn mặt.

Tuấn Anh sau đó liên hệ với Trịnh Văn Tươi, thuê người này đánh anh Thức với giá 30 triệu đồng và được đối tượng đồng ý.

Tươi yêu cầu Tuấn Anh cung cấp hình ảnh anh Thức, biển số xe và lịch trình di chuyển để thuê người ra tay.

Sau đó, Tươi liên lạc với Lê Công Bắc (trú huyện Định Quán, Đồng Nai) và Phạm Thành Long để cùng đi chém anh Thức.

Công an TP Bảo Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

