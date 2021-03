Trên mạng xã hội xuất hiện video clip một nam thanh niên bị nhóm người hành hung, bịt mặt tra tấn rồi chôn sống ở hố đào sẵn.



Sáng nay (27/3), đoạn clip ghi lại cảnh nhóm khoảng 6, 7 người trói tay một nam thanh niên. Người này bị lột đồ, quát mắng, đánh đập và bắt quỳ ở gần một gốc cây.

Chưa dừng ở đó, nhóm người này còn gọi điện cho người thân của nam thanh niên bị tra tấn, nhục mạ.

Nam thanh niên bị nhóm người lột đồ và bắt quỳ để hành hung

Tiếp đến, nhóm người này còn đào hố sâu, dẫn nam thanh niên xuống hố và liên tục đánh đập. Nam thanh niên bị bịt mặt và đẩy nằm xuống hố rồi lấy đất cát vùi lấp.

Bịt mặt, đánh đập rồi đẩy xuống hố lấp đất lên người

Đoạn video đã khiến cộng đồng mạng hết sức phẫn nộ và cho rằng đó là hành vi man rợ, cần phải nghiêm trị trước pháp luật.

Nam thanh niên bị vùi lấp

Một bình luận thông tin về vụ việc ở trên

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, đơn vị đã nắm được clip đăng tải trên mạng xã hội.

"Giọng nói của những người trong clip nghi ở các khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Đơn vị đang cử lực lượng cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật".

Nhiều người nhận định nơi xảy ra sự việc là vùng biển thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xác minh, làm rõ sự việc.

Quốc Huy - Thiện Lương