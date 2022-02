Luật sư Nguyễn Thanh Hải (đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, nếu con đường dân sinh có trong quy hoạch của thành phố và UBND xã có biên bản kiểm tra, thông báo tháo dỡ thì Công ty An Lạc phải chấp hành. Theo ông Hải, không thể viện lý do chống trộm để tự ý rào chắn bằng bê tông gây bất tiện cho cộng đồng dân cư. Đồng thời nhấn mạnh, mỗi dự án đều có "lực lượng bảo vệ để đảm bảo an ninh". Luật sư Hải cho biết, điểm c, khoản 10 điều 16 Nghị định 16/2022 quy định, việc xử phạt đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung. Cụ thể, phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. "Biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm c, khoản 15 của điều này nêu rõ, buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm với các hành vi quy định", ông Hải nêu.