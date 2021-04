Cơ quan chức năng quận Đống Đa đã xác định được danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ hoả hoạn trên phố Tôn Đức Thắng rạng sáng ngày 4/4.

XEM CLIP: browser not support iframe.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại trong vụ hoả hoạn xảy ra ở ngôi nhà số 311, phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội sáng nay.

Vụ cháy khiến 4 người tử vong

Trước đó, khoảng 0h25 ngày 4/4, UBND quận Đống Đa nhận được tin báo về việc tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng xảy ra cháy, có thiệt hại về người và tài sản.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, UBND Quận đã chỉ đạo các lực lượng Công an Quận (Đội điều tra tổng hợp, Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - PCCC & CNCH, Công an phương Hàng Bột) khẩn trương phối hợp với Cục C09 - Bộ Công an, các Phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội (Phòng PC01, PC02, PC07, PC09), Viện KSND quận Đống Đa có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy, cấp cứu người bị nạn, tiến hành khám nghiệm và tổ chức các biện pháp điều tra.

Qua điều tra sơ bộ xác định, cháy lan ra toàn bộ ngôi nhà (loại nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2m, nhà có một lối ra vào duy nhất là cửa chính).

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy

Vụ hoả hoạn làm 4 người chết gồm: Ông Nguyễn Thạc Thi (SN 1940); chị Nguyễn Ánh Hồng (SN 1981, hiện đang mang thai khoảng 3 tháng), là con gái của ông Thi; anh Đinh Hùng Vỹ (SN 1983, là chồng của chị Hồng), nạn nhân thứ 4 là cháu Đinh Hà Tuệ Mẫn (SN 2011, con gái của chị Hồng và anh Vỹ).

Gia đình sinh sống và kinh doanh đồ sơ sinh (bỉm, sữa...) cho trẻ em. Các mặt hàng bày bán được xếp trên các kệ tủ hàng đặt ở tầng 1 của ngôi nhà.

Các tầng 2, tầng 3 và tầng tum dùng làm nơi chứa hàng hóa kinh doanh và sinh hoạt của gia đình. Sau khi phát hiện khói bốc lên từ nhà số 311 phố Tôn Đức Thắng, người dân xung quanh đã hô hoán và gọi điện báo cho lực lượng chức năng.

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND Quận cùng lãnh đạo Công an quận có mặt tại hiện trường vụ cháy, trực tiếp chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Đống Đa, Công an phường Hàng Bột phá khóa, tổ chức cứu chữa.

Đến khoảng 3h40 cùng ngày, lực lượng Công an đã dập tắt được đám cháy, đến 4h30 tìm được các thi thể đã biến dạng tại khu vực tầng tum II.

Cửa hành kinh doanh đồ sơ sinh (bỉm, sữa...) cho trẻ em

UBND quận đã chỉ đạo Công an quận phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các đơn vị có liên quan xác minh những người có liên quan và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

UBND quận giao UBND phường Hàng Bột, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội quận cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND quận về việc thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Trước mắt, Sở lao động - Thương binh và xã hội Thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng; UBND Quận quyết định hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường vụ cháy c



4 người tử vong trong vụ cháy lớn ở cửa hàng phố Tôn Đức Thắng Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh văn phòng Công an Hà Nội vừa cho biết, vụ hoả hoạn khiến 4 nạn nhân tử vong.

Nhị Tiến