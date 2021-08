Sau 2 tháng đi làm nhiệm vụ phòng chống dịch, Trung úy CSGT ở Bình Dương về thăm con nhưng phải đứng ở ngoài để đảm bảo an toàn.

XEM CLIP:

Hình ảnh cảm động trên được lan truyền trên mạng xã hội gần đây khiến nhiều người cảm động, đồng cảm với sự "hi sinh" của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo nội dung đoạn clip, một Trung úy mặc sắc phục CSGT đứng ngoài đường nhìn vào cổng nhà, phía trong là cậu con trai của anh.

Khi con trai hỏi bao giờ ba về thì Trung úy CSGT trả lời hết dịch ba mới về. Tiếp đó, hai cha con nói chuyện với nhau nhưng phải giữ khoảng cách, người con tiến tới gần thì Trung úy CSGT phải lùi lại phía sau dù rất muốn ôm con. Sau khoảng 5 phút, Trung úy CSGT lên xe rời khỏi nhà để về đơn vị.

Trung úy CSGT không dám vào nhà để thăm gia đình

Theo tìm hiểu của PV, người xuất hiện trong clip trên là Trung úy Nguyễn Bảo Tiến, cán bộ thuộc Đội CSGT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trao đổi với PV, Trung úy Nguyễn Bảo Tiến cho biết, đoạn clip trên được vợ anh quay lại vào ngày 7/8 vừa qua, trong lúc anh tranh thủ hết giờ trực về thăm nhà ở xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo, Bình Dương).

Theo Trung úy Tiến, sau 2 tháng xa nhà để làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, vào ngày 7/8 anh tranh thủ về thăm vợ con và đưa thực phẩm cho gia đình.

Mặc dù rất nhớ con nhưng khi bé chạy ra để ôm ba thì anh phải lùi lại để an toàn cho con và gia đình, do anh phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều người trong quá trình làm nhiệm vụ.

Để con khỏi nhớ ba, trước đó anh đã phải nói dối là hết dịch rồi và sẽ nhanh về với con. Dù vậy, tình hình dịch bệnh đang ngày càng phức tạp nên anh không thể về nhà, chỉ tranh thủ được một ít thời gian về thăm nhà rồi nhanh chóng trở về đơn vị.

Đoạn clip nhận được nhiều sự đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Bình Dương đã huy động 100% quân số của lực lượng công an trong toàn tỉnh làm nhiệm vụ. Do vậy, hầu hết cán bộ công an đều phải xa gia đình để đảm bảo công tác.

Xuân An