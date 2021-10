Chiều 5/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, "liên quan vụ cắt ghép file ghi âm Đại tá Đinh Văn Nơi", có kẻ phản động đứng sau.

Theo cơ quan công an, hôm 3/10, trang Facebook phản động ở hải ngoại chuyên chống phá Đảng, Nhà nước có tên "Hoàng Dũng" đã phát tán đoạn clip ghi âm cuộc điện thoại được cho là của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Đối tượng "Hoàng Dũng" còn bình luận cho rằng, không có sự đồng nhất trong công tác chỉ đạo chống dịch giữa Đại tá Đinh Văn Nơi với người đứng đầu chính quyền địa phương là ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang.

“Công an tỉnh An Giang xác định file ghi âm này đã bị cắt ghép và nội dung bình luận của trang Facebook “Hoàng Dũng” là bịa đặt, mục đích cố ý gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh An Giang. Từ đó lộ rõ ý đồ chống phá công cuộc phòng, chống dịch tại An Giang”, Công an An Giang cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang động viên cán bộ chiến sỹ công an tỉnh chuẩn bị lên đường chống dịch. Ảnh: Công an An Giang

Theo Công an An Giang, thời gian qua Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã luôn tận tâm với công tác phòng, chống dịch của tỉnh. Ông Bình chỉ đạo sát sao các cấp, các ngành, đặc biệt là luôn sát cánh cùng với Công an tỉnh quyết liệt dập dịch cứu dân, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân toàn tỉnh.

“Từ đó, mặc dù dịch bệnh có lúc, có nơi bùng phát ở một vài địa phương, nhưng đa phần các ổ dịch đều được khoanh vùng, khống chế và dập dịch nhanh chóng, không để xảy ra tình trạng mất kiểm soát dịch bệnh tại An Giang”, Công an An Giang khẳng định.

Đặc biệt, sau khi nhận được thông tin người dân từ TP.HCM và các tỉnh lân cận sẽ về An Giang, ông Bình đã ký quyết định thành lập Ban tổ chức đón tiếp công dân và phân công Đại tá Đinh Văn Nơi, làm Phó trưởng ban.

“Tuy nhiên, đối tượng phản động Hoàng Văn Dũng sử dụng đoạn clip ghi âm đã được cắt ghép để suy diễn, bịa đặt nhằm tấn công, hạ uy tín Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình”, Công an An Giang cho biết.

Chân dung Hoàng Văn Dũng, chủ trang Facebook “Hoàng Dũng” hiện đang ở Mỹ

Hoàng Văn Dũng là kẻ phản động, sống tại Mỹ. Trước khi tham gia các hoạt động chống phá trong nước, đối tượng Dũng đi bán quần áo thuê. Cuộc sống vất vả, kinh tế khó khăn, Dũng bị tác động bởi những thông tin “lề trái” và lợi ích vật chất nên dần thay đổi. Dũng là đối tượng tham gia sáng lập "Phong trào Con đường Việt Nam"; là thành viên cốt cán, hoạt động tích cực ở trong nước, quản trị Fanpage “Con Đường Việt Nam”…

Mỗi tháng, đối tượng Dũng được hỗ trợ 500 USD/tháng từ quỹ hoạt động của tổ chức phản động. Vì nhận được khoản tiền trên, Dũng đã liên tiếp thực hiện các hành vi chống phá quyết liệt với mức độ ngày càng tinh vi. Đối tượng triệt để lợi dụng các vấn đề xã hội ở trong nước để thực hiện hành vi chống phá.

Với lý lịch bất hảo, phản động của Dũng từ khi còn trong nước, đến nay khi đã ra nước ngoài sinh sống, kẻ này vẫn không từ bỏ con đường chống phá Đảng, Nhà nước ta.



“Cụ thể ở vụ việc này, gã tung tin xuyên tạc với mục đích nhằm bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cố tình gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh và thâm hiểm hơn là chống phá công cuộc phòng, chống dịch tại An Giang”, Công an An Giang cho biết.



Vẫn theo Công an An Giang, hiện nay, vẫn còn một số địa phương trong tỉnh đang có dịch. Đồng thời những ngày qua có hàng chục ngàn người dân di chuyển tự do về An Giang, tạo áp lực rất lớn đối với các cấp lãnh đạo, vừa phải lo chống dịch vừa phải lo an sinh cho dân.

Theo Công an An Giang, do là một kênh ở nước ngoài và chủ kênh là một tên phản động nên không có gì khó hiểu với những chiêu trò chống phá của những kẻ này.



Công an cảnh báo người dân không nên tin các nội dung mà kênh phản động, chống phá đăng tải. Đặc biệt, không tiếp tay chia sẻ các clip có nội dung trên, đồng thời lên tiếng đấu tranh, phản bác lại các hành vi chống phá công cuộc phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước và nhân dân.



Công an An Giang khẳng định, nếu ai cố tình chia sẻ và phát tán những clip, hình ảnh từ các trang phản động, hoặc đưa những thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



“Riêng đối tượng cố tình ghi âm các cuộc điện thoại, cắt ghép rồi cung cấp cho các đối tượng phản động trong vụ việc này đã bị cơ quan điều tra công an triệu tập để điều tra, xác minh làm rõ động cơ mục đích”, Công an An Giang khẳng định.

T.Chí

