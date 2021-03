Liên quan vụ việc một thanh niên bị bịt mặt, doạ chôn sống ở bãi đất trống, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt giữ 11 đối tượng.

Ngày 27/3, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, CQĐT Công an TP Vinh đã triệu tập, bắt giữ 11 đối tượng hành hung, đánh đập người khác để điều tra.

Theo đó, cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện video một nhóm đối tượng đánh đập, trói, bịt mặt một nam thanh niên. Thậm chí, nhóm đối tượng còn đào hố thả nạn nhân xuống rồi vùi lấp đe doạ chôn sống.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Từ những hình ảnh trong video, Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng điều tra xác minh.

Sau quá trình điều tra, CQĐT Công an tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh xác định, nạn nhân trong đoạn video là N. Q.V. (17 tuổi, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Còn nhóm đối tượng trong video thường trú ở TP Vinh (Nghệ An).

CQĐT Công an TP Vinh nhanh chóng triệu tập, bắt giữ nhóm đối tượng để điều tra.

Nam thanh niên bị trói tay và bắt quỳ dưới đất

Thanh niên bị doạ chôn sống

Theo Đại tá Hùng, các đối tượng khai nhận, nạn nhân là bạn của nhóm đối tượng. Do nạn nhân chơi bời, nợ nần nên bắt giữ chôn sống với mục đích đe dọa, bắt nạn nhân trả nợ. Nhóm thanh niên này khai được mẹ của nạn nhân thuê để răn đe con trai đỡ chơi bời. Tuy nhiên, mẹ nạn nhân không thừa nhận thông tin trên.

Hiện, CQĐT Công an TP Vinh vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tú Linh