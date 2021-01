Trong quá trình chế tạo pháo nổ, 3 học sinh cấp 2 bị lực lượng công an phát hiện rồi tạm giữ để điều tra vụ việc.

Hôm nay (23/1) đại diện UBND xã Tiền An, TX Quảng Yên, Quảng Ninh cho biết, 3 học sinh cấp 2 vừa bị lực lượng công an tạm giữ.

Tiền chất và vật dụng liên quan đến việc chế tạo pháo nổ thu giữ tại nhà 3 học sinh

Theo đó ngày 20/1, quá trình tuần tra vũ trang bảo vệ an ninh trật tự, Công an xã Tiền An phát hiện 3 em học sinh gồm Nguyễn V.H (SN 2007), Vũ T.A (SN 2008) và Vũ Đ.C (SN 2007, đều trú tại TX Quảng Yên) có hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo.

Công an thị xã đã đưa 3 em trên về trụ sở công an để làm việc. Tại đây cả 3 khai nhận, sau khi tìm hiểu qua mạng đã mua các tiền chất về thực hành chế tạo pháo.

Cùng ngày, Công an xã Tiền An kiểm tra hành chính phát hiện, thu giữ tại nhà các em 100 gram chất bột lưu huỳnh, 100 gram chất bột KClO3 và nhiều quả pháo tự chế, nhiều vỏ xác pháo và một số tang vật khác dùng để chế tạo pháo.

Hiện, vụ việc hiện đang được Công an xã Tiền An xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Công