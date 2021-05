Công an tỉnh Hải Dương vừa phát đi thông báo khẩn tìm người tới quán karaoke và hàng loạt khách sạn ở Hải Phòng, Hải Dương liên quan các ca nhiễm mới.

Theo kết quả truy vết, ngày 6/5, BN 3051 nghi nhiễm Covid-19 từ Lào, đã về thẳng nhiều khách sạn ở Hải Phòng để lưu trú. Bạn gái của BN 3051, là nhân viên phục vụ tại quán bar karaoke New KTV Hải Phòng, cũng được ghi nhận nhiễm Covid-19, sau đó 1 ngày.

Công an thông báo, những người đi và đến những địa điểm sau nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Cụ thể, những nhân viên tiếp tân, dọn phòng ở khách sạn Tường Vi 2 (số 10, lô 22B, Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng) các ngày từ 22 - 27/4.

Bar New KTV Hải Phòng là nơi mà Công an tỉnh Hải Dương đang phát thông báo để tìm người

Khách hàng đến bar karaoke New KTV (ở phường Đằng Lâm, quận Hải An) trong thời gian từ 25/4 đến 3/5.



Nhân viên tiếp tân, nhân viên dọn phòng khách sạn Blue Sea, địa chỉ số 15 Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An từ 27/4 đến 4/5.



Nhân viên, khách đến quán cơm tự chọn trên đường Trung Lực, TP Hải Phòng.



Lái xe taxi (màu đen) chở khách từ khách sạn Blue Sea về TP Hải Dương.

Cụ thể là các điểm Bệnh viện Quân y 7 (Hải Dương) và phòng trọ tại 115/107 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương vào 13h30 ngày 4/5.

Người dân đến quán cơm của chị Vương Thị Nga, số 83 Vũ Hựu, phường Thanh Bình vào buổi trưa, tối ngày 5/5.



Những người đến phòng trọ 115/107 Vũ Hựu, phường Thanh Bình (chủ nhà là chị Trần Thị Giang) từ tối 4/5 đến trưa 6/5.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết, các địa điểm trên là nơi mà BN nhiễm Covid-19 được CDC Hải Dương ghi nhận. Đơn vị đã gửi thông báo rộng, khẩn trương truy vết để người dân các tỉnh, TP khác và nhân dân trong tỉnh chủ động đến cơ sở y tế sớm nhất, hạn chế dịch lây lan.

Liên quan đến BN 3051 có yếu tố dịch tế nghi từ Lào đang được cơ quan công an TP Hải Dương tiếp tục đấu tranh, truy vết. Lịch trình của người này rất phức tạp và bản thân BN cũng chưa hợp tác hết với cơ quan điều tra. Do đó, nếu phát sinh thêm địa điểm mới, Công an Hải Dương sẽ tiếp tục thông tin.

Hải Phòng phê bình Giám đốc Sở Y tế trong phòng chống dịch Covid-19 Giám đốc sở Y tế TP Hải Phòng vừa bị phê bình vì chậm mua thiết bị chống dịch, chậm thanh toán tiền xét nghiệm.

Nguyễn Thu Hằng