Thẻ căn cước mới dự kiến có 20 trường thông tin do ngành công an quản lý, ngoài ra sẽ tích hợp dữ liệu của ngành thuế, hải quan, bảo hiểm, bằng lái và nhiều tiện ích khác. Bộ Công an phấn đấu đến cuối tháng 6/2021, cấp khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân mới có gắn chip trên phạm vi toàn quốc.