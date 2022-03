Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An vừa ra thông báo áp dụng biện pháp tạm giam đối với 3 người của “Tịnh thất Bồng Lai” hay còn có tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Thông báo này được gửi cho chính quyền xã Hòa Khánh Tân, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và hộ gia đình bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ở địa phương này), nhằm cho biết nơi tạm giam 3 người hiện là Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An.

3 người này gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi). Cả 3 đều đăng ký thường trú tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc, nơi được biết đến là “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Thời hạn tạm giam đối với 3 người theo như thông báo là đến hết ngày 4/4/2022. Việc này nhằm đảm bảo tố tụng trong vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 mà Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An tiếp nhận do Công an huyện Đức Hoà chuyển lên từ cuối tháng 2 vừa qua.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An đang điều tra nhiều vấn đề tại "Tịnh thất Bồng Lai"

Trước đó, ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 người tại “Tịnh thất Bồng Lai” gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Trong đó, chỉ riêng ông Lê Tùng Vân được giải quyết cho tại ngoại hầu tra, 3 người còn lại bị tạm giam. Tuy nhiên, cuối tháng 2 vừa qua, Công an huyện Đức Hòa đã chuyển giao vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 7/3, cơ qua An ninh điều tra tiếp tục khám xét “Tịnh thất Bồng Lai”, thu giữ thêm nhiều vật chứng để phục vụ công tác điều tra.

Theo đại diện Công an tỉnh Long An, nơi này đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác, tố cáo đối với những cá nhân sinh sống tại “Tịnh thất Bồng Lai” về nhiều vấn đề như: Lợi dụng tôn giáo để trục lợi, lừa đảo, loạn luân...

Do tính chất phức tạp trong việc xác minh, xử lý các nội dung đơn thư này nên vụ án được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra để làm rõ.

Linh An