Liên quan vụ vợ trúng xe Mercedes do chồng điều hành đấu giá, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi Sở Tư pháp đề nghị cung cấp tài liệu vụ việc này.

Chiều nay 10/12, ông Hoàng Quốc Hào, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An xác nhận đã nhận được văn bản của cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị cung cấp tài liệu liên quan vụ đấu giá Mercedes, do Công ty đấu giá hợp danh An Trà My tổ chức.

“Sở Tư pháp chỉ dừng lại ở việc xử lý hành chính, giờ là việc của cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc. Người tố cáo đã gửi đơn đến cơ quan Công an; Viện Kiểm sát nhân dân và UBND tỉnh. Về mặt quản lý Nhà nước chúng tôi chỉ dừng tại đây. Việc khác cơ quan chức năng sẽ làm rõ, trong trường hợp có dấu hiệu hình sự thì xử lý theo luật hình sự. Khi nào có thông tin kết luận chúng tôi sẽ cung cấp”, ông Hào thông tin với PV VietNamNet.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An xác nhận đã gửi văn bản sang Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đề nghị cung cấp thông tin, kết luận thanh tra trong vụ đấu giá chiếc xe Mercedes.

Chiếc xe Mercedes tại trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn là tang vật của một vụ án trước khi đấu giá

Như đã đưa tin, ngày 30/3/2021, tại trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn, Công ty đấu giá hợp danh An Trà My tổ chức đấu giá chiếc xe Mercedes - Benz E260. Đây là tài sản vô chủ do công an tịch thu, giá khởi điểm là 550 triệu.

Buổi đấu giá có 4 khách tham gia là bà Hồ Thị Hương (theo hồ sơ) trú tại thị xã Hoàng Mai; ông Văn Đức Hợp, trú tại huyện Nghĩa Đàn; ông Phạm Văn Thuyết; ông Nguyễn Công Tuấn (ủy quyền cho ông Võ Văn Báo ở TP Vinh tham gia đấu giá), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Trong 4 bộ hồ sơ, người trả mức giá cao nhất là 620 triệu, một người trả giá 560 triệu nhưng đều không trúng vì lý do phiếu trả giá không hợp lệ.

Riêng hồ sơ của bà Hồ Thị Hương (vợ ông Hồ Văn Chung) trả mức giá 551 triệu (cao hơn mức giá khởi điểm 1 triệu đồng) lại là người trúng giá chiếc xe Mercedes - Benz E260.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Phan Tĩnh - Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My (người có thẻ đấu giá viên) khẳng định, liên quan đến việc tổ chức đấu giá chiếc xe Mercedes ở trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vào ngày 30/3/2021, ông không chủ trì cuộc đấu giá này.

"Trong phiên đấu giá chiếc xe Mercedes tôi không được biết và không tham gia ngay từ đầu. Có thể họ thuê đấu giá viên khác, hay họ ký giả hoặc nhờ người khác ký", ông Nguyễn Phan Tĩnh nói.

