Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu báo cáo về việc tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan tới vụ bà cụ 85 tuổi bị giật tiền thừa kế ngay tại trụ sở thi hành án.

Liên quan tới vụ việc bà Đặng Thị Thiển (SN 1936, ở số 10/65 đường Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) bị giật tiền thừa kế tại Chi Cục thi hành án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu báo cáo vụ việc.

Thông tin từ Công an tỉnh này, đã nhận được đơn của công dân Nguyễn Thị Tuyết (con gái bà Thiển), nội dung khiếu nại quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với việc bà Đặng Thị Thiển bị cướp giật tài sản ngày 2/6/2021 tại Chi Cục thi hành án TP Thanh Hóa.

Công an tỉnh đề nghị Công an TP Thanh Hóa báo cáo bằng văn bản đến Phó giám đốc Công an tỉnh - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Khương Duy Oanh trước ngày 2/1/2022.

Bà Thiển bị cướp tiền thừa kế ngay tại Chi Cục thi hành án TP Thanh Hóa

Trước đó VietNamNet đã phản ánh, khoảng 15h ngày 2/6/2021 bà Đặng Thị Thiển đến Chi Cục thi hành án dân sự TP Thanh Hóa nhận tiền thừa kế.

Đi cùng bà có bà Nguyễn Thị Hương (em gái) và chị Nguyễn Thị Dung (cháu gái). Tổng số tiền bà Thiển được nhận là 179 triệu đồng.

Khi chị Nguyễn Thị Điệp là cán bộ Chi Cục thi hành án phát tiền thì bà Thiển nhờ bà Hương đếm hộ.

Trong lúc đang nhận tiền, chị Hoàng Thị Ngọc Anh (SN 1992, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) là cháu bà Thiển đứng phía sau nói “Bác trả tiền cho cháu”. Nghe vậy chị Điệp nói “Nợ nần nhau về nhà giải quyết”.

Khi bà Hương đếm xong 3 tệp tiền mệnh giá 500.000 đồng (150 triệu) bỏ vào túi xách, chị Điệp tiếp tục đưa cho bà Thiển số tiền 29 triệu đồng thì bất ngờ bị Ngọc Anh giật tệp tiền trên tay.

Trong lúc hai bên giằng co nhau tệp tiền, bà Nguyễn Thị Thanh (mẹ Ngọc Anh) chạy từ bên ngoài vào kéo bà Thiển ra, Ngọc Anh lấy đi số tiền 5,9 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình bà Thiển làm đơn trình báo công an phường và Công an TP Thanh Hóa.

Ngày 19/10/2021, Công an TP Thanh Hóa bất ngờ có thông báo số 3357/CSĐT về việc tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm đối với vụ việc trên.

Lê Dương