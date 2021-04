Đại tá Bùi Duy Hưng, Phó Cục trưởng, thư ký lãnh đạo Bộ Công an vừa được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Chiều 20/4, tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công an thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm đại tá Bùi Duy Hưng - Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an - đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương chúc mừng đại tá Bùi Duy Hưng được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó trọng trách mới.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu trên cương vị công tác mới, đại tá Bùi Duy Hưng nêu cao tinh thần cầu thị, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; khẩn trương tiếp nhận bàn giao, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

Thượng tướng Lê Quý Vương trao Quyết định và chúc mừng Đại tá Bùi Duy Hưng

Tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan tin tưởng với phẩm chất, năng lực, trình độ, đại tá Bùi Duy Hưng sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao; đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với đồng chí tân Giám đốc để xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Bùi Duy Hưng thể hiện quyết tâm không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh

Nhị Tiến