Chiều 13/4, Giám đốc Công an TP. Hà Nội chỉ đạo Công an huyện Ứng Hoà nhanh chóng xác minh thông tin 1 chủ vườn lan “ôm” tiền bỏ trốn.

Trước đó, ngày 12/4, Công an huyện Ứng Hòa tiếp nhận đơn trình báo của 3 công dân phản ánh việc chuyển tiền cho chủ vườn lan Hà Thanh (tại xóm Chợ, thôn Đình Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa) để mua bán lan đột biến.

Đến ngày giao cây, họ không liên lạc được với chủ vườn lan, khi đến nhà không biết chủ vườn lan đi đâu. Tổng số tiền theo đơn trình báo là khoảng 11 tỷ đồng.

Chủ vườn lan Hà Thanh bị tố "ôm" 11 tỷ đồng rồi biến mất

Hiện, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an huyện Ứng Hòa phối hợp lực lượng chức năng Công an Thành phố khẩn trương xác minh, triệu tập những người có liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc.

Liên quan đến tin đồn chủ vườn lan (ở xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) ôm hàng trăm tỷ đồng rồi bỏ trốn,

Chúng tôi đã liên hệ với 2 số điện thoại công khai trên bảng quảng cáo của vườn lan Hà Thanh của anh Nguyễn Hà Thanh, đều không liên lạc được.

Anh Ph. (người thân trong gia đình) cho hay, anh Thanh mở vườn lan được khoảng 5 năm. Đây là vườn có quy mô lớn nhất nhì khu vực. Từ trước tới nay, chủ vườn làm ăn uy tín.

Cơ sở đã khoá nhiều ngày

...và không có hoạt động kinh doanh

Theo anh Ph., sự việc chỉ phát sinh trong vài tháng trở lại đây khi anh Thanh hợp tác với 1 người đàn ông tên C. (ở Hà Nội). Cụ thể, C. biết anh Thanh là một trong những chủ vườn lan lớn nên đã đặt yêu cầu hợp tác cung cấp lan đột biến cho Thanh bán. Sau đó, khách hàng phát hiện đó không phải lan đột biến nên quay lại bắt đền anh Thanh.

Trả lời về việc có biết anh Thanh hiện đang ở đâu hay không? Anh Ph. cho biết, vì nhiều người bức xúc tìm đến nên anh Thanh phải lánh mặt, tuyệt đối không có chuyện bỏ trốn.

“Anh Thanh đã làm đơn gửi công an nơi ông C. cư trú để làm rõ”, anh Ph. nói.

Về số tiền thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng, anh Ph. cho biết, bản thân anh không nắm được. Phía gia đình cho biết: "Quan điểm của chúng tôi là không bênh, ai sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Gia đình cũng rất mong cơ quan công an tìm ra các mắt xích liên quan".

Thông tin với chúng tôi, lãnh đạo UBND xã Hòa Nam cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin vụ việc. Vườn lan Hà Thanh kinh doanh hoa lan theo kiểu hộ gia đình và đã hoạt động được một thời gian dài. Cũng theo vị lãnh đạo, hiện chính quyền địa phương vẫn chưa nhận được đơn trình báo liên quan.

