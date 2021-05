Công an TP Hải Dương vào cuộc làm rõ việc ở lỳ trong nhà của vợ chồng mắc Covid-19, mặc lực lượng chống dịch vất vả kêu gọi.

Cặp vợ chồng mắc Covid-19 ở TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) ở lỳ trong nhà gần 2 giờ khi lực lượng chức năng đến đưa cơ sở cách ly, điều trị. Vụ việc đã gây bức xúc dư luận về ý thức chấp hành quy định chống dịch của 2 vợ chồng F0 này.

Lãnh đạo Công an TP Hải Dương chiều nay cho biết: Công an tỉnh đã yêu cầu Công an TP Hải Dương chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, làm rõ các hành vi liên quan đến cặp vợ chồng nhiễm Covid-19 nhưng đóng cửa, không nghe điện thoại, chậm hợp tác với cơ quan y tế để đi cách ly, điều trị.

“Hành vi của cặp vợ chồng này nếu có dấu hiệu vi phạm chúng tôi sẽ xử lý. Cơ quan Công an không bao che cho bất cứ hành vi thiếu trách nhiệm, coi thường nguy cơ lây lan dịch hoặc làm khó, gây cản trở cho lực lượng chống dịch trong quá trình thực thi nhiệm vụ", một lãnh đạo Công an TP Hải Dương cho hay.



Vị này cho biết thêm: "Khi tôi và 2 cán bộ công an đi kiểm tra, thấy xe cứu thương đang quay ngang đường, sử dụng còi hú, đèn quay và gọi loa cho vợ chồng Đinh Thị Th. (SN 1971) và Lê Anh T. (SN 1962) nhưng không thấy chủ nhà ra.

Tôi đã trực tiếp chỉ đạo Trưởng Công an phường gọi vào số điện thoại ghi trên tấm biển quảng cáo của nhà này tuy nhiên, gọi điện rất lâu cũng không thấy họ nghe máy. Tôi chỉ đạo tiếp tục gọi, nếu không nghe máy thì phải gõ cửa trực tiếp yêu cầu bằng được họ hợp tác để đi cách ly, chữa trị".

Xe cấp cứu chiếu thẳng đèn, hú còi, phát loa kêu gọi cặp vợ chồng nhiễm Covid-19 mở cửa hợp tác đi điều trị

Trước đó, tối 22/5, các lực lượng chức năng của phường Nguyễn Trãi dùng xe cứu thương đến nơi ở của bà cặp vợ chồng mắc Covid-19 là bà Đinh Thị Th. và chồng là Lê Anh T. ở số 81 đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương đi điều trị, cách ly.

Phong toả con phố gia đình vợ chồng bà Th. sinh sống

Phải mất gần 2 giờ, cặp vợ chồng này mới xuống mở cửa để đi cách ly với lý do phải chuẩn bị tư trang.

Từ 1 clip ghi nhận sự việc cho thấy, dù đã là F0 nhưng người vợ vẫn không đeo khẩu trang khi đứng tranh luận với lực lượng y tế về việc chậm trễ.

Nguyễn Thu Hằng

