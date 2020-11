Đang lưu thông trên đường trong đêm, 2 người dân tá hỏa phát hiện cửa hàng bên đường cháy rực, vội đập cửa thông báo chủ nhà.

Khoảng 1h sáng nay, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại TP Hà Tĩnh đã thiêu rụi nhiều tài sản, vật dụng của 2 cửa hàng kinh doanh.

Đám cháy thiêu rụi toàn bộ biển quảng cáo cửa 2 cửa hàng.

Theo đó, đám cháy bắt nguồn từ cửa hàng kinh doanh thiết bị điện nước Tâm Trí (số 75, đường Vũ Quang) do anh Trương Quang Tâm làm chủ, sau đó lan sang cửa hàng cơ khí An Nam (số 77, do anh Nguyễn Văn Nam làm chủ).

Chủ cửa hàng An Nam dọn dẹp lại cửa hàng sau hỏa hoạn

Vụ cháy thiêu rụi nhiều mặt hàng trong cửa hàng Tâm Trí, cháy trần nhà bằng nhựa, thiêu rụi biển quảng cáo của hai cửa hàng, phần vỏ ngoài chiếc ô tô anh Tâm.

Anh Nam cho biết, thời điểm trên anh đang ngủ trong cửa hàng thì nghe tiếng đập cửa của người đi đường báo cháy.

Anh vội vàng dậy thì phát hiện đám cháy từ cửa hàng Tâm Trí đang lan sang cửa hàng của anh.

Phần vỏ chiếc ô tô của anh Tâm bị cháy do hỏa hoạn Phần trần nhà cửa hàng Tâm Trí bị lửa thiêu gây hư hỏng nặng

Anh Nam vội thoát ra bằng cửa sau, đồng thời leo tường ra phía sau nhà của hàng Tâm Trí, gọi anh Tâm cùng thoát ra ngoài.

“Thời điểm đó đám cháy đang bốc lên phía ngoài tấm biển của cửa hàng, tôi và anh Tâm đều ngủ trong phòng kín nên không biết. May mắn được người đi đường phát hiện, thông báo nên thoát ra ngoài sớm” – anh Nam nói.

Hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Lê Minh