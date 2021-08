Người nhà của nạn nhân cho biết, trước khi rời khỏi nhà và mất tích, anh Đ. (xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) nhận được một cuộc điện thoại hẹn gặp rồi cầm theo một khoản tiền lớn.

Liên quan đến vụ án giết người phi tang xảy ra tại huyện Ứng Hòa, trưa nay (14/8), tại trụ sở Công an xã Trung Tú, lực lượng công an huyện và đại diện Viện Kiểm sát có mặt để hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/8, gia đình trình báo cơ quan chức năng về việc anh N.T.Đ. (SN 1982) mất liên lạc nhiều ngày. Ngay sau đó, công an xã Trung Tú phát đi thông báo truy tìm kèm theo đặc điểm nhận dạng.

Tối 13/8, thi thể anh Đ. được phát hiện dưới ao thuộc địa bàn xã Trung Tú.

Lực lượng chức năng làm việc tại trụ sở UBND xã Trung Tú trưa nay

Trao đổi với VietNamNet chiều nay, ông Nguyễn Văn Toản (SN 1972, chú ruột của nạn nhân) cho biết ông vừa lên UBND xã Trung Tú để ký xác nhận vào một số giấy tờ thủ tục liên quan đến việc cháu trai mình bị sát hại. Theo ông Toản, khoảng 20h tối 13/8, gia đình nhận được thông tin tìm thấy cháu Đ. ở một đầm nước trong xã.

"Khi đó tôi cùng gia đình cháu ra để đại diện chứng kiến. Thời điểm chứng kiến, cháu bị phi tang nhét vào ống cống. Trên người có nhiều vết thương rất nặng", ông Toản nói.

Theo ông Toản, khoảng 19h30 tối 9/8 cháu Đ. rời khỏi nhà sau một cuộc điện thoại. Khi đi, nạn nhân có cầm theo một khoản tiền khoảng 40 triệu đồng rồi mất liên lạc.

"Sau khi cháu mất tích, cơ quan chức năng lần theo danh bạ và nhật kí cuộc gọi cuối cùng trong máy của cháu Đ., rồi từng bước truy xuất để xác định vị trí mất tích của cháu", ông Toản cho biết.

Ông Nguyễn Văn Toản (chú ruột của nạn nhân)

Theo ông Toản, nghi phạm bị bắt giữ là người sống cùng thôn với gia đình, người này sinh năm 1992, đã lập gia đình, ở địa phương nhiều lúc có biểu hiện bất ổn về tâm lý.

Được biết, nạn nhân Đ. có vợ và hai con, bình thường anh làm nghề xẻ đá. Hiện tại, gia đình đang làm các thủ tục để lo hậu sự cho anh.

Một lãnh đạo UBND huyện Ứng Hòa xác nhận, cơ quan công an đang tạm giữ nghi phạm của vụ án. Công an TP Hà Nội phối hợp với công an huyện Ứng Hòa tiếp tục đấu tranh làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định.

An Phương