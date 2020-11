Công an quận Bình Tân, TP.HCM hiện đang truy xét vụ cướp giật mà nạn nhân là cô gái bị kéo lê trên đoạn đường dài.

Trước đó, trưa 6/11 trên mạng xã hội facebook đăng tải hình ảnh, clip 1 vụ cướp giật táo tợn vừa xảy ra.

Clip thể hiện cô gái trẻ bị xe gắn máy của 1 thanh niên điều khiển kéo lê trên 1 đoạn đường dài, với tốc độ cao. Phía sau có một số thanh niên đi xe gắn máy đuổi theo sau.

Clip cướp giật kéo lê cô gái đã khiến cư dân mạng bất bình, mong Công an sớm vào cuộc truy bắt đối tượng.

Qua tìm hiểu, vụ cướp giật như clip mô tả xảy ra trưa 6/11 tại đường số 8, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân. Cô gái trẻ bị thanh niên đi trên xe gắn máy cướp giật điện thoại. Sau đó, áo cô này vướng vào phía sau xe gắn máy của kẻ cướp nên nạn nhân bị kéo lê trên đường.

