Bộ Công an vừa khởi tố cựu Tổng giám đốc (TGĐ) Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Bị can có vai trò và sự liên quan đến dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi như thế nào?.

Liên quan đến dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bộ Công an vừa tiếp tục khởi tố cựu Chủ tịch, cựu TGĐ VEC cùng các thuộc cấp do có sai phạm liên quan đến dự án trên.

Cụ thể, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Mai Tuấn Anh (cựu TGĐ, chủ tịch HĐTV VEC) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; và bị can Trần Văn Tám (cựu TGĐ VEC) về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Mai Tuấn Anh (trái) và Trần Văn Tám. Ảnh: Bộ Công an

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao ngày 23/11/2021, ông Mai Tuấn Anh làm Tổng giám đốc VEC từ ngày 01/4/2011 đến ngày 31/5/2017, Chủ tịch HĐTV VEC từ ngày 31/5/2017 đến ngày 28/8/2020.

Với vai trò là TGĐ điều hành hoạt động của VEC, ông Mai Tuấn Anh đã không kiểm tra giám sát, không thực hiện đúng chỉ đạo và báo cáo Bộ GTVT liên quan đến yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, phương án khắc phục nguồn vật liệu từ các mỏ đá kém chất lượng của dự án như tại công văn số 5780/BGTVT-CQLX của Bộ GTVT, có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong công tác, ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng không đảm bảo.

Tuy nhiên, ông Mai Tuấn Anh còn liên quan đến giai đoạn 2 của dự án đang tiến hành giám định chất lượng công trình xây dựng. Do vậy, để đánh giá, xem xét xử lý, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định tách hành vi liên quan đến các sai phạm có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của ông Mai Tuấn Anh, nguyên Tổng giám đốc VEC để xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.

Còn với ông Trần Văn Tám, TGĐ VEC (từ ngày 01/6/2017 đến ngày 28/8/2020), được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VEC khi giai đoạn 1 của dự án (đoạn 65km sử dụng vốn JICA) được nghiệm thu cơ sở và đưa vào sử dụng.

Trong thời gian này, dự án được phân công cho Lê Quang Hào - Phó TGĐ phụ trách. Với vai trò là Tổng giám đốc, ông Trần Văn Tám có phần trách nhiệm là người đứng đầu, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của cấp dưới nhưng chưa đến mức để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Trần Văn Tám trong giai đoạn 1 dự án; bản thân ông Tám có liên quan đến quá trình thực hiện giai đoạn 2 của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (75km sử dụng vốn vay của WorldBank) với vai trò là lãnh đạo VEC phụ trách trực tiếp, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án nên sẽ được xem xét trách nhiệm trong giai đoạn 2 của vụ án.

Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt, triển khai thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của các bị can, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật.

Công Sáng