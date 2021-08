Họp trực tuyến tới 1.060 xã phường của 20 tỉnh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đã hy sinh để giãn cách thì phải kiểm soát được tình hình, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh sớm nhất.

Ngay khi kết thúc chuyến thị sát và làm việc với TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, ngày 29/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với 1.060 xã, phường, thị trấn, 209 quận, huyện, thị xã của 20 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý người thiếu trách nhiệm, lơ là trong phòng, chống dịch. Ảnh: VGP

Xác định tính chất phức tạp, khó lường, khốc liệt, lâu dài của dịch bệnh

Lắng nghe ý kiến của các bộ ngành và địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính liên tục đặt các câu hỏi để làm rõ nhiều vấn đề, yêu cầu các đại biểu cần nói thẳng, nói thật trên cơ sở theo dõi sát tình hình, báo cáo kịp thời, nhất là về những nơi, những việc chưa làm tốt.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải nhận thức, xác định tính chất phức tạp, khốc liệt, khó lường, khó dự báo của dịch bệnh.

Chúng ta đặt mục tiêu kiềm chế, kiểm soát dịch bệnh, song cũng xác định cuộc chiến này còn lâu dài, phải sống chung lâu dài với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối, phải thích ứng và có cách làm phù hợp; phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta vẫn đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, là trước hết, càng khó khăn càng tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đặc biệt là lúc dịch đã đi qua, như Bắc Ninh vừa xuất hiện ổ dịch mới.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương xác định rõ ràng mục tiêu cần đạt được với lộ trình cụ thể, nếu cần điều chỉnh phù hợp với tình hình thì báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia. Thủ tướng nhấn mạnh, đã hy sinh về kinh tế - xã hội để thực hiện giãn cách xã hội thì đổi lại, phải kiểm soát được tình hình trong thời gian giãn cách, đạt kết quả chống dịch thành công.

Qua đó, Thủ tướng yêu cầu địa phương nào không đạt mục tiêu phải kiểm điểm, phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn.

Hiện trong 23 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, có 6 tỉnh đang kiểm soát dịch theo tiêu chí của Bộ Y tế, gồm: Sóc Trăng, Bình Phước, Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. 13 tỉnh, thành phố đang quyết liệt, tích cực tiếp tục lộ trình đạt các tiêu chí kiểm soát dịch.

Riêng 4 địa phương gồm TP.HCM, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Thủ tướng cho rằng dù đã rất cố gắng, nỗ lực với trách nhiệm cao, bám sát địa bàn, bám sát thực tế nhưng tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp; nhất là TP.HCM do nhiều đặc thù về dân cư, xã hội nên tình hình khó khăn. Thủ tướng yêu cầu các địa phương này cần tiếp tục nỗ lực, triển khai quyết liệt các giải pháp để có thể thực hiện được các tiêu chí kiểm soát dịch

Nhiệm vụ trọng tâm

Thủ tướng đặc biệt lưu ý, khi áp dụng Chỉ thị 16, phải thực hiện thật nghiêm, thật chặt các biện pháp giãn cách, lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch, người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”, cách ly người với người, nhà với nhà, xã phường với xã phường. Lực lượng công an, quân đội hỗ trợ nhiệm vụ này.

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh việc bảo đảm an sinh xã hội, cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu đến người dân; cần quan tâm 3 đối tượng cụ thể: có điều kiện kinh tế nhưng cần giúp đỡ; các hộ gia đình gặp khó khăn, bị đứt bữa; những người lang thang, cơ nhỡ.

Bộ đội phát quà tận tay người dân khó khăn tại TP.HCM

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng tiếp tục nhắc đến công tác thu dung, điều trị, giảm tử vong, giảm ca bệnh nặng. Để làm việc này, phải thực hiện giãn cách xã hội thật tốt, ngăn chặn lây lan, giảm F0; bảo đảm người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở…

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chiến lược 5K + vắc xin và thuốc, các biện pháp công nghệ. Thủ tướng lưu ý việc tiêm vắc xin và xét nghiệm cho các shipper để bổ sung lực lượng vận chuyển, cung ứng hàng hóa cho người dân.

Ngoài ra, Thủ tướng nhắc nhở các địa phương bảo đảm an dân, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng công an tham gia, hỗ trợ nhiệm vụ này. Xem đầy đủ tại đây.

Dứt khoát không được để người dân thiếu thuốc

Cùng ngày, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã có cuộc giao ban với lãnh đạo TP.HCM, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Tại cuộc họp, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, ông rất nóng ruột về việc bảo đảm thuốc điều trị cho F0 đang cách ly, điều trị tại nhà và các trạm y tế tuyến dưới, khi những ngày qua tất cả quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường việc xét nghiệm diện rộng, nên số lượng F0 được phát hiện rất lớn.

Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ sốt ruột vì dân thiếu thuốc men. Ảnh: HCDC

"Chúng tôi rất lo lắng. Nếu thiếu ăn một hai bữa còn chịu được, chứ thiếu thuốc một giờ sẽ có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người dân", Thượng tướng Võ Minh Lương bày tỏ.

Trao đổi về việc này, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam cho biết, ngành y tế đã chuẩn bị 150.000 túi thuốc an sinh hỗ trợ điều trị cho F0, và đã phát 42.000 túi.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM chia sẻ thêm, ngày hôm qua ông đi xuống tận nhà các F0, nhiều người nói chưa có thuốc. Ông cho hay, sẽ sẵn sàng điều lực lượng để hỗ trợ ngành y tế đưa thuốc nhanh xuống cho y tế địa phương, thậm chí tận các phường để phát nhanh cho các F0.

Trước tình hình này, Chủ tịch TP Phan Văn Mãi chỉ đạo Sở Y tế phải chuyển ngay thuốc điều trị xuống cho các phường theo nguyên tắc số lượng thuốc cấp phải nhiều hơn số lượng F0 được ghi nhận trên địa bàn, có cơ số thuốc dự trữ nhất định tại các trạm y tế, để kịp thời cấp ngay cho những F0 mới phát hiện.

Tại cuộc họp, Tổ Công tác thống nhất với TP.HCM cho phép đội ngũ shipper hoạt động trở lại tại vùng đỏ và phải được xét nghiệm hàng ngày.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, TP đề nghị tăng thêm bao nhiêu người không quan trọng bằng việc phải có phương án kiểm soát, sử dụng lực lượng shipper chuyên nghiệp một cách an toàn. Đích đến cuối cùng của hàng hoá, thuốc men là đến tận tay người dân chứ không phải nằm ở quận/huyện, xã phường.

Sau cuộc họp này, UBND TP có văn bản khẩn cho phép đội ngũ shipper hoạt động tại các địa bàn vùng đỏ; đồng thời cấp thêm 20.000 giấy đi đường cho nhân viên hệ thống bán lẻ để bổ sung thêm lực lượng chuẩn bị đơn hàng và thực hiện các gói combo, đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân. Xem tại đây.

Đến 1/9 hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm vùng đỏ

Trong chiều 29/8, tại buổi họp báo thông tin về ngày thứ 7 thực hiện giãn cách cao nhất, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cho biết, TP đang thần tốc xét nghiệm.

Cụ thể, TP ra quyết tâm với các vùng xanh, vùng cận xanh và vùng vàng đến hết ngày 30/8 phải hoàn thành lấy mẫu đợt 1. Kết thúc đợt 1, thực hiện tiếp đợt 2 để phân loại lại các vùng nguy cơ.

Các vùng đỏ, vùng cam đến hết ngày 1/9 hoàn thành lấy mẫu đợt 2, kết hợp việc triển khai, hướng dẫn rộng rãi để tăng tỷ lệ người dân tham gia tự lấy mẫu (test nhanh mẫu đơn).

Công tác xét nghiệm đang được đẩy mạnh

Theo Ban chỉ đạo, TP cử đoàn công tác xuống TP Thủ Đức và 21 quận huyện, với nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp thông tin, động viên, đôn đốc, đề xuất, giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; những mặt còn hạn chế trong công tác phòng, chống dịch trên từng địa bàn. Đồng thời, tham gia, hỗ trợ thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...

Tính đến 29/8, TP.HCM đã tiếp nhận 4.666 nhân sự thuộc các bệnh viện của Bộ Y tế điều động; 786 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an; 11.177 chiến sĩ, y bác sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và các quân khu tham gia chống dịch.

TP.HCM hoàn thành việc xét nghiệm đối với vùng cam, vùng đỏ Thông tin này được ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM công bố tại buổi họp báo chiều 29/8.

Hồ Văn - Bảo Anh