Bong bóng du lịch (tiếng Anh: "travel bubble") được định nghĩa là ‘hành lang du lịch an toàn’ thời Covid-19, là một thỏa thuận riêng giữa các quốc gia hoặc địa phương cho phép du khách tham quan, đi lại tự do, không phải cách ly khi nhập cảnh. Mô hình bong bóng du lịch xuất hiện lần đầu tiên trong khuôn khổ thảo luận về khôi phục ngành du lịch giữa Australia và New Zealand vào tháng 4/2020. Sau đó, ba nước vùng Baltic gồm Latvia, Lithuania và Estonia cũng mở cửa du lịch theo mô hình khép kín tương tự. Nguồn: Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch