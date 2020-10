Sáng nay, UBND TP Đà Nẵng có văn bản về việc chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức hiệp đồng với các lực lượng: quân đội, công an nhân dân… để thực hiện công tác phòng, chống thiên tai.

Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tổ chức kiểm tra tình hình triển khai công tác ứng phó với thiên tai nhằm bảo đảm công tác ứng phó bão số 9 an toàn cao nhất cho người dân và lực lượng ứng cứu, khi bão đến tất cả phải tránh trú an toàn; đảm bảo an toàn cho nơi di dân đến, chỉ ra ngoài làm nhiệm vụ và ứng cứu khi có lệnh của người có thẩm quyền.

Tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng bắt đầu từ 18h ngày 27/10; yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, đá. Ai không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế và xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng giúp dân chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ

Ngư dân cẩu tàu thuyền lên bờ tránh bão

Chủ tịch UBND các quận, huyện thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, công tác ứng phó với bão số 9 ở từng phường, xã.

Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20h ngày 27/10 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả trong khu công nghiệp, công nghệ cao) nghỉ làm việc trong ngày 28/10 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt)…

Bên cạnh đó, giao Sở TN-MT làm việc với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản dừng ngay việc khai thác bắt đầu từ 14h ngày 27/10 và đưa người rời khỏi khu vực khai thác để đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân…

Đồng thời, thành lập 3 đoàn công tác do các Phó Chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn có sự tham gia của các sở, ngành, địa phương liên quan tham gia để kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 9.

Tạm dừng các tuyến xe buýt trợ giá

Trưa nay, Sở GTVT TP Đà Nẵng có thông báo về việc tạm dừng hoạt động các tuyến xe buýt trợ giá phòng, tránh bão số 9.

Theo đó, tạm dừng hoạt động 11 tuyến xe buýt (tuyến 05, 07, 08, 11, 12, TMF, R4A, R6A, R15, R16, R17A) từ 12h ngày 27/10 đến hết ngày 28/10.

Tạm dừng hoạt động tuyến xe buýt R14 từ 13h15 ngày 27/10 đến hết ngày 28/10.

Bão số 9 cường độ rất mạnh, nhiều tỉnh cấm biển Bão số 9 bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối nay, thời gian có gió mạnh nhất là sáng sớm đến chiều tối ngày mai. Dự báo bão đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Hồ Giáp