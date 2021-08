Dù nằm ở tâm dịch và đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng tại một phường ở Bình Dương, người dân vẫn vô tư tập trung vui chơi.

Thực trạng đang xảy ra tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Họp chợ buôn bán ngay dưới lòng đường

Theo ghi nhận thực tế của PV VietNamNet tại khu dân cư Thuận Giao, trong nhiều ngày qua tình trạng người dân tập trung vui chơi, tụ tập đông người, buôn bán diễn ra tràn lan. Đây là khu dân cư tập trung hàng ngàn công nhân sinh sống, hiện đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm người tập trung chơi đá bóng tại một góc khúc dân cư Thuận Giao

Cụ thể, vào chiều 16/8, tại các tuyến đường trong khu dân cư Thuận Giao, người dân đổ ra đường vui chơi, tụ tập thành từng nhóm ngồi trước các dãy trọ. Một số nhóm người còn tổ chức chơi đá bóng, rủ nhau ra đường chơi cầu lông, đá cầu,…

Trẻ em, người lớn tràn ra đường vui chơi như không có dịch

Ở một góc khác, người dân đem rau củ, cá,.. bày ra lề đường buôn bán nhưng không bị lực lượng chức năng xử lý.

Trước đó, nhiều người cũng phản ánh và gửi hình ảnh người dân họp chợ ngay tại các tuyến đường trong khu dân cư Thuận Giao.

Ở một góc ngã tư, người buôn bán, người chơi thể thao

Khi PV VietNamNet có mặt tại khu dân cư này thì tình trạng trên vẫn diễn ra. Người dân trong các dãy trọ công nhân ùa ra ngồi ngoài lề đường không đeo khẩu trang, số khác chơi thể thao ngay dưới lòng đường khu dân cư.

Trong khi các lối vào của khu dân cư này được lập chốt chặn để kiểm soát phương tiện, người ra vào thì ngay bên trong khu vực này lại có những bất cập trong công tác phòng chống dịch bệnh, xảy ra tình trạng “chặt ngoài lỏng trong”.

Cảnh tập trung vui chơi trong khu dân cư Thuận Giao

Đáng nói, khu vực này là “vùng đỏ” dịch bệnh của TP Thuận An nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung, cơ quan chức năng đã ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 tại đây.

Để làm rõ sự việc, PV đã liên hệ với ông Lý Bình Sơn – Chủ tịch UBND phường Thuận Giao nhiều lần nhưng ông này không phản hồi.

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND TP Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho biết đã nắm được thông tin này và cũng đã làm việc với địa phương. Ông Tâm cho hay, tình hình trong khu dân cư Thuận Giao hiện đang phức tạp.

Cả gia đình tràn ra ngoài đường vui chơi

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương cho biết, qua thị sát tại khu vực này lãnh đạo tỉnh ghi nhận có trường hợp tập trung đông người như phản ánh.

Cũng theo ông Thao, tỉnh đã làm việc với lãnh đạo TP Thuận An để đưa ra hướng xử lý. Theo dự kiến, tỉnh sẽ điều động lực lượng công an, quân sự từ các địa phương “vùng xanh” về hỗ trợ TP Thuận An để tăng cường kiểm soát an ninh trật tự bảo đảm thực hiện tốt công tác giãn cách.

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Yêu cầu đình chỉ chủ tịch phường ở Bình Thuận do buông lỏng phòng, chống dịch Kiểm tra thấy người dân đi lại đông đúc khi đang giãn cách theo Chỉ thị 16, Chủ tịch tỉnh Bình Thuận yêu cầu tạm đình chỉ công tác lãnh đạo UBND phường Phú Tài, TP Phan Thiết.

Xuân An