Một nam bảo vệ ở Bình Dương đang đạp xe trên đường thì bất ngờ ngã xuống và tử vong ngay sau đó.

Công an TP Dĩ An sáng nay (27/11) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong bất thường.

Hiện trường xảy ra vụ nam bảo vệ tử vong - Ảnh: X.Đ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, ông Tô Đông Pha (41 tuổi, quê Bến Tre) đạp xe đạp trên đường Nguyễn An Ninh hướng từ trung tâm hành chính về chợ Dĩ An.

Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Tri Phương (phường Dĩ An, TP Dĩ An) thì bất ngờ ngã xuống đường. Phát hiện sự việc, một số người đi đường đã đưa ông Pha vào vỉa hè sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo hình ảnh từ camera an ninh của người dân, thời điểm xảy ra vụ việc nạn nhân đang đạp xe thì bất ngờ ngã xuống đường, không xảy ra va chạm với phương tiện nào.

Được biết, anh Pha làm bảo vệ cho một siêu thị trên địa bàn. Sáng nay, ông từ nhà trọ đến chỗ làm việc thì xảy ra vụ việc.

Xuân An